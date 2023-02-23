Гайді Клум та Том Каулітц поділилися оголеними фото в честь четвертої річниці шлюбу

Закохані одружилися у лютому 2019 року, проте спільних дітей у подружжя досі немає.

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49-річна німецька топмодель Гайді Клум та 33-річний музикант Том Каулітц святкують четверту річницю шлюбу. Сімейними фото зірка подіумів ділиться у своєму Instagram.

"Кохання всього мого життя", — підписала модель карусель фото, на одному з яких закохані позують оголеними для дзеркального селфі.

На знімку учасник гурту Tokio Hotel був одягнений у чорні боксери, а Клум сховала своє тіло за спиною чоловіка та поцілувала його в губи.

Пара була оточена десятками повітряних куль у формі серця, а також величезним букетом червоних троянд.

Багатодітна мама також поділилася відео, на якому вони з чоловіком обіймаються та цілуються в ліжку, а також розкладають кекси на четверту річницю офіційного шлюбу.

[ + – ] Гайді Клум та Том Каулітц святкують четверту річницю шлюбу

У лютому 2019 року Клум та Каулітц офіційно скріпили свої романтичні стосунки. Проте до цього модель була одружена зі стилістом Ріком Піпіно з 1997 по 2002 роки.

Дітей зірка подіумів народила у союзі з мільйонером Флавіо Бріаторе (донька Лені), співаком Сілом (сини Гюнтер, Йохан та донька Лу). У 2012 році Гайді Клум розлучилася з батьком трьох своїх спадкоємців.

[ + – ] Гайді Клум та Том Каулітц Фото: Соцсети

Нагадаємо, Гайді Клум помітили без макіяжу, коли вони з чоловіком привезли домашнього улюбленця до ветеринара.

Також Фокус писав про плани Гайді Клум на поповнення в родині.