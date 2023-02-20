Папараці сфотографували Гайді Клум без макіяжу (фото)

Зірка подіумів привезла свого домашнього улюбленця Антона до ветеринара.

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Папараці сфотографували 49-річну німецьку топ-модель Гайді Клум без макіяжу. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів супроводжувала свого чоловіка Тома Каулітца, коли вони привезли свого собаку Антона до ветеринара в Студіо-Сіті.

Моделі допомагали ветеринарні помічники та її коханий, коли вона допомагала домашньому улюбленцю вийти з припаркованого автомобіля.

Раніше в той же день Гайді Клум поділилася серією фотографій в Instagram, на яких зафіксовані особливі моменти її недавньої втечі в Палм-Спрінгз з чоловіком і Антоном.

Мати чотирьох дітей була одягнена в яскраві сині мішкуваті спортивні штани та відповідну толстовку з капюшоном і великою кишенею спереду.

Знаменитість також взула плоскі босоніжки з відкритим носом і барвистим малюнком на ремінцях.

[ + – ] Гайді Клум з чоловіком та домашнім улюбленцем

Її довгі світлі пасма були зібрані в напівхвіст, що дозволяло її волоссю легко спадати прямо на плечі. Велика різнокольорова солом’яна сумка була перекинута через її правий лікоть.

Чоловік Гайді Клум обрав для виходу темно-коричневі спортивні штани та синю сорочку з короткими рукавами. У виріз сорочки були засунуті окуляри, а в правій руці музикант міцно тримав папери.

Нагадаємо, Гайді Клум помітили на зйомках популярного шоу.

Також Фокус писав про плани Гайді Клум на поповнення в родині.