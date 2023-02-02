Гайді Клум зізналася, що готова до народження п'ятої дитини

Зірка подіумів уже виховує чотирьох спадкоємців.

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49-річна німецька топмодель Гайді Клум задумалася про народження п'ятої дитини. Про це пише Page Six.

"Я народжувала вже чотири рази. А потім щоразу кормила грудьми по вісім місяців, а потім знову вагітніла. Три рази вийшло підряд. Нагадаю, у мене діти 18, 17, 16 та 13 років", — відверто розповіла зірка подіумів та соцмереж під час зйомок шоу Дженніфер Гадсон.

Зокрема Клум додала, що остання дитина була довгоочікуваною, адже вона тривалий час не могла завагітніти, тому була би рада, якби змогла ще раз стати мамою.

Німецька модель та телеведуча була одружена зі стилістом Ріком Піпіно з 1997 по 2002 роки. Втім, дітей Гайді Клум народила у союзі з мільйонером Флавіо Бріаторе (донька Лені), співаком Сілом (сини Гюнтер, Йохан та донька Лу). У 2012 році модель розлучилася з батьком трьох своїх спадкоємців.

Наразі Клум одружена з музикантом Томом Каулітцом. Втім, спільних дітей у зіркової пари ще немає.

[ + – ] Гайді Клум

Старша донька знаменитості Лені пішла стопами своєї зіркової матері та активно будує кар'єру в модельній галузі.

[ + – ] Лені Клум Фото: leniklum/instagram

Нагадаємо, Гайді Клум прикрасила обкладинку відомого глянцю.

Також Фокус писав про різдвяні фото Гайді Клум та її близьких.