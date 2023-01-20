49-річна Гайді Клум з'явилася на обкладинці видання Super (фото)

Відома модель знається на ефектних образах.

Related video

49-річна німецька супермодель Гайді Клум у своєму Instagram-акаунті опублікувала фото, зроблене для американського видання Super.

На знімку знаменитість позувала із завитим волоссям. Вона оголила плече, на якому видно рожеву тонку бретельку. Родзинкою образу стала помада фіолетового кольору.

Свій розкішний образ Клум доповнила масивними сережками із жовтого металу у вигляді вишень.

Super — це не лише назва журналу, для якого позує німецька супермодель, а й коментар багатьох її шанувальників. Бо навіть якщо модель вимкнула функцію коментарів до своєї фотографії, вона вже отримала безліч лайків від підписників.

Нагадаємо, на 80-й щорічній церемонії "Золотий глобус" серед гостей була модель Гайді Клум і її 33-річний чоловік Том Каулітц. Для світського виходу вона обрала мінісукню з паєтками сріблястого кольору від Kevin Germanier.

Також Фокус писав, що на прем'єрі фільму "Аватар: Шлях води" у Лос-Анджелесі на синій доріжці знаменита модель Гайді Клум. Вона позувала в розкішній напівпрозорій білій сукні з шифону від українського бренду Lever Couture.