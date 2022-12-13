Гайді Клум прийшла на прем'єру фільму "Аватар: Шлях води" у сміливій сукні від українського бренду

Вбрання від Lever Couture люблять такі мегазірки як Дженніфер Лопес, Меган Фокс, Гвен Стефані, Міла Йовович та багато інших.

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49-річна німецька супермодель, актриса і телеведуча Гайді Клум розуміється на ефектних появах. Не стала винятком і прем'єра фільму "Аватар: Шлях води" у Лос-Анджелесі, на синій доріжці якого знаменитість позувала у розкішній напівпрозорій білій сукні із шифону від українського бренду Lever Couture.

[ + – ] Показ колекції Lever Couture

Ансамбль вирізнявся небезпечно високим розрізом з одного боку та рукавом з одним плечем. Гайді завершила образ, зачесавши волосся назад і завдавши темного макіяжу очей, щоб він контрастував з напівповітряною сукнею. Ансамбль доповнили прозорі туфлі з відкритими шкарпетками на невисоких підборах.

Сукні цього бренду люблять і інші голлівудські знаменитості, наприклад, Міла Йовович, яка блищала в небесно-блакитному вбранні бренду на кінофестивалі Канна, Гвен Стефані, Дженніфер Лопес, Меган Фокс і багато інших. А українська співачка Тіна Кароль у Токіо знялася у такій сукні, як у Гайді, для Vogue.

[ + – ] Міла Йовович у Lever Couture

[ + – ] Дженіфер Лопес

[ + – ] Гвен Стефані

[ + – ] Меган Фокс

Компанію на килимовій доріжці Клум склав її чоловік Том Каулітц. Він був у незвичайному сріблястому костюмі з атласною сорочкою, поєднавши їх із чорним взуттям на білій підошві.

Прем'єру відвідали і виконавиця головної жіночої ролі Зої Салдана зі своїм чоловіком Марко Перего, Голлі Бейлі, The Weeknd та Генрі Кавілл. Прем'єра в Лос-Анджелесі пішла за лондонським показом фільму на початку цього місяця.

"Аватар: Шлях води" – довгоочікуване продовження оригінального фільму, що вийшов 2009 року. Понад десять років по тому фанати побачать, що буде далі у франшизі Джеймса Кемерона. Крім Зої, у фільмі також знімаються Сем Вортінгтон, Сігурні Вівер, Кейт Вінслет, Стівен Ленг та інші. Вихід фільму у світовий прокат заплановано на 16 грудня 2022 року.

Нагадаємо, якою стала перша реакція критиків на продовження "Аватара", друга частина якого триває понад три години.