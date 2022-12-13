Хайди Клум пришла на премьеру фильма "Аватар: Путь воды" в смелом платье от украинского бренда

Наряды от Lever Couture любят такие мегазвезды как Дженнифер Лопес, Меган Фокс, Гвен Стефани, Мила Йовович и многие другие.

Related video

49-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум знает толк в эффектных появлениях. Не стала исключением и премьера фильма "Аватар: Путь воды" в Лос-Анджелеса, на синей дорожке которого знаменитость позировала в роскошном полупрозрачном белом платье из шифона от украинского бренда Lever Couture.

[ + – ] Показ коллекции Lever Couture

Ансамбль отличался опасно высоким разрезом с одной стороны и рукавом с одним плечом. Хайди завершила образ, зачесав волосы назад и нанеся темный макияж глаз, чтобы он контрастировал с полувоздушным платьем. Ансамбль дополнили прозрачные туфли с открытыми носками на невысоком каблуке.

Платья этого бренда любят и другие голливудские знаменитости, например, Мила Йовович, которая блистала в небесно-голубом наряде бренда на Каннском кинофестивале, Гвен Стефани, Дженнифер Лопес, Меган Фокс и многие другие. А украинская певица Тина Кароль в Токио снялась в точно таком платье, как у Хайди, для Vogue.

[ + – ] Мила Йовович в Lever Couture

[ + – ] Дженнифер Лопес

[ + – ] Гвен Стефани

[ + – ] Меган Фокс

Компанию на ковровой дорожке Клум составил ее муж Том Каулитц. Он был в необычном серебристом костюме с атласной рубашкой, сочетав их с черной обувью на белой подошве.

Премьеру посетили и исполнительница главной женской роли Зои Салдана со своим мужем Марко Перего, Холли Бейли, The Weeknd и Генри Кавилл. Премьера в Лос-Анджелесе последовала за лондонским показом фильма в начале этого месяца.

"Аватар: Путь воды" – долгожданное продолжение оригинального фильма, вышедшего в 2009 году. Более десяти лет спустя фанаты увидят, что будет дальше во франшизе Джеймса Кэмерона. Помимо Зои, в фильме также снимаются Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер, Кейт Уинслет, Стивен Лэнг и другие. Выход фильма в мировой прокат намечен на 16 декабря 2022 года.

Напомним, какой стала первая реакция критиков на продолжение "Аватара", вторая часть которого длится более трех часов.