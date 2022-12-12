"Лучше первого фильма". Все фишки блокбастера "Аватар-2" и первая реакция на премьеру в Лондоне

Джеймс Кэмерон снимает целую серию "Аватаров", но премьеру "Автара-2: Путь воды" ждали 13 лет — она переносилась 5 раз. Первая реакция прессы на Западе – восторженная, хоть и с оговорками.

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Создание "Аватара-2" связано со сложными подводными съемками. Кэмерон сразу заявил продюсерам картины, что не намерен делать имитацию состояния невесомости под водой, подвешивая актеров на веревки, как это было принято. Он применил в новом фильме весь свой огромный опыт съемок документальных лент о подводном мире – и результат вроде бы потрясающий, судя по первой реакции критиков на закрытую премьеру в Лондоне.

Фокус расскажет о фишках новой картины и первых западных рецензиях на нее.

"Аватар-2" — двое "воскресли"

В фильме такой актерский костяк из первой части: Сэм Уортингнтон (Джейк Салли), Зои Салдана (Нейтири), Джованни Рибизи (Паркер Селфридж), Стивен Лэнг (Майлз Куоритч), Джоэл Дэвид Мур (Норм Спеллман), Сигурни Уивер (Грейс Огустин).

Новые звезды в картине: Кейт Уинслет ("Титаник"), Вин Дизель, Дэвид Тьюлис ("Гарри Поттер") и Клифф Кертис ("Крепкий орешек 4.0").

В первом фильме герои Уивер и Лэнга (полковник — главный антагонист) погибли, но Кэмерон решил их воскресить во второй части "Аватара". Каким образом? Через Дерево Душ Эйву.

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Почему продолжение "Аватара" ожидается уже второй десяток лет?

Планировалось, что вторая часть "Аватара" выйдет в декабре 2014, третья — в декабре-2015 и т.д. Но было пять переносов премьер. Режиссер объяснял это так.

Изначально Джеймс Кэмерон планировал только три сиквела фильма "Аватар". Но потом понял, что будет и четвертый. Пришлось изменять сценарий. Кэмерон заявил: "Мы с командой сценаристов прорабатывали малейшие детали. У больших продолжений больших фильмов есть один общий минус – сценарные несостыковки. Мы потратили массу времени, чтобы устранить их и проработать истории героев. В конечном итоге мы ответили, думаю, на все вопросы о всех персонажах. Не хотелось бы, чтобы зрители и фанаты чего-то не поняли".

Фильм "Аватар-2" был готов в 2020, но студия Disney из-за коронавируса перенесла премьеру (за время работы над проектом выпускающая компания 20th Century Fox стала частью Disney).

"Аватар-2" — детали сюжета

Действие "Аватар-2" происходит спустя 14 лет после первой части фильма.

Джейк Салли живет с новой семьей на планете Пандора. На горизонте знакомая угроза — люди решили вернуться, чтобы отомстить за поражение. Но, конечно, дело и в наживе — они стремятся продолжить работы по добыче анобтаниума (дорогой редкий минерал).

Салли станет вождем клана, а Нейтири — его верховной жрицей. Известно, что у них будет восьмилетняя дочь.

Большая часть всей истории будет проходить на воде и под водой. В 2014 году Кэмерон сделал фильм "Вызов бездне" о погружении на дно 11-километровой Марианской впадины. Свои наработки по подводным съемкам он использовал в "Аватаре-2".

Ради увеличения масштаба боевых действий в сюжет введены несколько кланов нави, враждующих между собой. Для Салли задача объединить их против общего врага — людей. Сюжет несколько напоминает борьбу североамериканских индейцев против вторжения белых людей.

Главный антагонист нави — все тот же, уже воскресший полковник Майлз Куоритч. Судя по всему, он тоже будет синим нави.

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Суть нового фильма "Аватар. Путь воды": семья превыше всего

Продюсер проекта Джон Ландау открыл еще одну завесу: "У Кэмерона есть уникальное качество – делать акцент на какие-то конкретные ценности в cвоих картинах. В первом "Аватаре" он говорил о любви к дому, Родине, религии. Сейчас в основу фильма ляжет институт семьи".

Нюансы подводных съемок и языка героев

Что касается подводных съемок, то Кэмерон заметил: "Когда я не снимаю кино, я занимаюсь изучением океана. Когда у меня появилась возможность совместить две мои большие любви, я спросил: "А почему бы и нет?". И мы сделали это". Для подводных съемок Кэмерон построил резервуар объемом 340 тысяч литров. Все актеры прошли курсы дайвинга.

В первом фильме был придуман язык нави. Сейчас Кэмерон попросил, чтобы глухой актер Си Джей Джонс изобрел новый язык жестов.

Любопытно, что при подготовке к съемкам Кэмерон съездил в тропические джунгли Бразилии в ходе тура по защите природы, где изучал, как устроена жизнь местных племен. Учитывая все эти непростые моменты, Кэмерон заявил: "Да, это определенно самые сложные съемки в моей жизни. После выхода фильма я соберу большую пресс-конференцию и расскажу, как мы снимали его. Это просто круто! Думаю, люди обалдеют, когда узнают подробности".

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"Аватар-2. Путь воды". Первая реакция на Западе

Первый "Аватар" стал одним из самых дорогих (бюджет 237 миллионов долларов) и одним из самых кассовых фильмов всех времен (сборы 2,92 миллиарда долларов). Через 13 лет (было пять переносов премьеры) Кэмерон хочет превзойти свое предыдущее достижение. Возможно, ему это удастся. Режиссер ведь снимает уже франшизу: съемку третьего "Аватара" завершили и он должен выйти в прокат в 2024 году, а еще два фильма запланированы на 2026 и 2028 годы. Главное, чтобы "Аватар-2" оправдал ожидания. Кэмерон говорит: чтобы "Аватар 2" покрыл расходы он должен собрать минимум $2 млрд.

В начале декабря в Лондоне состоялась премьера мегалокбастера. Уже есть первые рецензии журналистов.

"Медленное начало, большая конструкция, невероятно увлекательное действие с большим количеством крутых существ дарят красивый и эмоционально острый экшен — достаточный, чтобы вы отправились домой счастливым", — утверждает Дэвид Симс из The Atlantic.

Амон Варманн из Empire заметил вроде бы суховато, что это "неоднозначная работа". Но тут же парадоксально добавил: "Аватар-2" лучше первого фильма".

Ян Сэндвелл из Digital Spy называет фильм "шедевром", с оговорками: "Путь воды" является визуальным шедевром с широким использованием 3D и увлекательными видами, но страдает от неубедительной истории и излишне большого количества персонажей. Однако Джеймс Кэмерон объединил все это для чрезвычайно эффектного финала, вызвавшего массу эмоций".