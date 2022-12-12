"Краще за перший фільм". Усі фішки блокбастера "Аватар-2" та перша реакція на прем'єру в Лондоні

Джеймс Кемерон знімає цілу серію "Аватарів", але на прем'єру "Автара-2: Шлях води" чекали 13 років — вона переносилася 5 разів. Перша реакція преси у країнах — захоплення, хоч і зі застереженнями.

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Створення "Аватара-2" пов'язане зі складними підводними зйомками. Кемерон відразу заявив продюсерам картини, що не має наміру робити імітацію стану невагомості під водою, підвішуючи акторів на мотузки, як заведено. Він застосував у новому фільмі весь свій величезний досвід зйомок документальних стрічок про підводний світ — і результат начебто приголомшливий, зважаючи на першу реакцію критиків на закриту прем'єру в Лондоні.

Фокус розповість про фішки нової картини і перші західні рецензії на неї.

"Аватар-2" — двоє "воскресли"

У фільмі такий акторський кістяк з першої частини: Сем Вортінгтон (Джейк Саллі), Зої Салдана (Нейтірі), Джованні Рібізі (Паркер Селфрідж), Стівен Ленг (Майлз Кворіч), Джоел Девід Мур (Норм Спеллман), Сігурні Вівер (Ґрейс Оґустін).

Нові зірки у картині: Кейт Вінслет ("Титанік"), Він Дізель, Девід Тьюліс ("Гаррі Поттер") та Кліфф Кертіс ("Міцний горішок 4.0").

У першому фільмі герої Вівер та Ленга (полковник — головний антагоніст) загинули, але Кемерон вирішив їх воскресити у другій частині "Аватара". Як? Через дерево Душ Ейву.

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Чому продовження "Аватару" очікується вже другий десяток років?

Планувалося, що друга частина "Аватара" вийде у грудні 2014 року, третя — у грудні-2015 тощо. Але було п'ять перенесень прем'єр. Режисер пояснював це так.

Спочатку Джеймс Кемерон планував лише три сиквели фільму "Аватар". Але потім зрозумів, що буде четвертий. Довелося змінювати сценарій. Кемерон заявив: "Ми з командою сценаристів опрацьовували найменші деталі. У великих продовжень великих фільмів є один загальний мінус — сценарні нестиковки. Ми витратили багато часу, щоб усунути їх і опрацювати історії героїв. Зрештою ми відповіли, думаю, на всі питання про всіх персонажів. Не хотілося б, щоб глядачі та фанати чогось не зрозуміли".

Фільм "Аватар-2" був готовий у 2020, але студія Disney через коронавірус перенесла прем'єру (за час роботи над проєктом компанія 20th Century Fox стала частиною Disney).

"Аватар-2" — деталі сюжету

Дія "Аватар-2" відбувається через 14 років після першої частини фільму.

Джейк Саллі живе із новою родиною на планеті Пандора. На обрії знайома загроза — люди вирішили повернутись, щоб помститися за поразку. Але, звісно, справа й у наживі — вони прагнуть продовжити роботи з видобутку анобтаніуму (дорогий рідкісний мінерал).

Саллі стане вождем клану, а Нейтірі — його верховною жрицею. Відомо, що у них буде восьмирічна донька.

Більшість історії проходитиме на воді і під водою. У 2014 році Кемерон зробив фільм "Виклик безодні" про занурення на дно 11-кілометрової Маріанської западини. Свої напрацювання з підводних зйомок він використав в "Аватарі-2".

Задля збільшення масштабу бойових дій у сюжет введено кілька кланів наві, що ворогують між собою. Для Саллі завдання об'єднати їх проти спільного ворога — людей. Сюжет нагадує боротьбу північноамериканських індіанців проти вторгнення білих людей.

Головний антагоніст наві — той самий, уже воскреслий полковник Майлз Кворіч. Зважаючи на все, він теж буде синім наві.

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Суть нового фільму "Аватар. Шлях води": сім'я понад усе

Продюсер проєкту Джон Ландау відкрив ще одну завісу: "Кемерон має унікальну рису — наголошувати на якихось конкретних цінностях у своїх картинах. У першому "Аватарі" він говорив про любов до дому, Батьківщини, релігію. Зараз в основу фільму ляже інститут сім'ї".

Нюанси підводних зйомок та мови героїв

Що стосується підводних зйомок, то Кемерон зауважив: "Коли я не знімаю кіно, я займаюся вивченням океану. Коли у мене з'явилася можливість поєднати два мої великі любові, я запитав: "А чому б і ні?". І ми зробили це". Для підводних зйомок Кемерон збудував резервуар об'ємом 340 тисяч літрів. Усі актори пройшли курси дайвінгу.

У першому фільмі придумана мова наві. Зараз Кемерон попросив, щоб глухий актор Сі Джей Джонс винайшов нову мову жестів.

Цікаво, що під час підготовки до зйомок Кемерон з'їздив у тропічні джунглі Бразилії під час туру захисту природи, де вивчав, як влаштовано життя місцевих племен. Враховуючи всі ці непрості моменти, Кемерон заявив: "Так, це безперечно найскладніші зйомки в моєму житті. Після виходу фільму я зберу велику пресконференцію і розповім, як ми знімали його. Це просто круто! Думаю, люди очманіють, коли дізнаються подробиці".

[ + – ] Події фільмів "Аватар" розвиваються на планеті Пандора

"Аватар-2. Шлях води". Перша реакція у країнах

Перший "Аватар" став одним із найдорожчих (бюджет 237 мільйонів доларів) та одним із найкасовіших фільмів усіх часів (збори 2,92 мільярда доларів). Через 13 років (було п'ять перенесень прем'єри) Кемерон хоче перевершити своє попереднє досягнення. Можливо, це йому вдасться. Адже режисер знімає вже франшизу: зйомку третього "Аватара" завершили і він має вийти в прокат у 2024 році, а ще два фільми заплановані на 2026 та 2028 роки. Головне, щоб "Аватар-2" виправдав очікування. Кемерон каже: щоб "Аватар 2" покрив витрати він має зібрати щонайменше $2 млрд.

На початку грудня у Лондоні відбулася прем'єра мегалокбастера. Вже є перші рецензії журналістів.

"Повільний початок, велика конструкція, неймовірно захоплива дія з великою кількістю крутих істот дарують гарний і емоційно гострий екшен — достатній, щоб ви поїхали додому щасливим", — стверджує Девід Сімс з The Atlantic.

Амон Варманн з Empire помітив начебто сухувато, що це "неоднозначна робота". Але тут же парадоксально додав: "Аватар-2" кращий за перший фільм".

Ян Сендвелл із Digital Spy називає фільм "шедевром", із застереженнями: "Шлях води" є візуальним шедевром з широким використанням 3D та захопливими видами, але страждає від непереконливої історії та надмірно великої кількості персонажів. Однак Джеймс Кемерон об'єднав усе це для надзвичайно ефектного фіналу, що спричинив масу емоцій".