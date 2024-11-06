Моніка Беллуччі знялася для китайського глянцю (фото)

На обкладинці Беллуччі постала в коричневому стильному тренчі. Зокрема, кохана Тіма Бертона приміряла низку прикрас.

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60-річна італійська акторка Моніка Беллуччі знялася для китайського Elle. Кадрами зірка екрану поділилася в Instagram.

Дівчина Тіма Бертона прикрасила обкладинку грудневого випуску журналу.

"Найсексуальніша жінка у світі теж постаріє? Насправді, це зовсім не проблема для Моніки Беллуччі. Вона безліч разів визначала жіночу красу і довела, що жінки мають свободу обирати, як старіти. Як і її роль у "Бітлджюс Бітлджюс" — могутня жінка, яка пройшла через тисячі вітрил і досі має пристрасть до життя", — зазначили журналісти видання.

На обкладинці Моніка Беллуччі постала в коричневому стильному тренчі. Вона розпустила своє волосся та зробила легкий макіяж з акцентом на очі. Зокрема, кохана Тіма Бертона приміряла низку прикрас.

Моніка Беллуччі

Також італійська знаменитість позувала в напівпрозорій блузці та сукні з оптичною ілюзією. Зокрема, Беллуччі приміряла чорні стильні рукавички та зробила нюдовий манікюр.

Нагадаємо, Тім Бертон зняв Моніку Беллуччі для обкладинки журналу.

Також Фокус писав про зйомку доньки Моніки Беллуччі для німецького глянцю.