"З любовʼю": Тім Бертон зняв Моніку Беллуччі для глянцю (фото)

Про стосунки пари відомо з 2023 року. Вони вже працювали разом: над новою частиною "Бітлджюса".

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60-річна італійська акторка Моніка Беллуччі показала кадри чуттєвої фотосесії, які зробив її коханий. Знімки зірка екрану опублікувала в Instagram.

До ювілею зірки екрану американський режисер зробив їй особливий подарунок. Тім Бертон зняв Моніку для італійського Vogue. Беллуччі продовжує ділитися особливими для неї фото. На одному з них акторка постала в розкішній червоній сукні з пірʼям на подолі. До образу вона додала чорні напівпрозорі рукавички та зібрала своє волосся в зібрану зачіску.

Моніка Беллуччі

Зокрема, колишня дружина Венсана Касселя позувала в розкішній сукні зі шлейфом на фоні статуї в саду.

Моніка Беллуччі

Журнал до ювілею італійської знаменитості вийшов із фотографією Моніки на обкладинці та привітанням Тіма Бертона.

"З днем народження, дорога Моніко, з любов'ю, Тім", — йдеться в підписі.

Моніка Беллуччі

Про роман Беллуччі та Бертона стало відомо у 2023 році. Кілька місяців вони підігрівали чутки про стосунки. Говорили, що пара почала зустрічатися після того, як акторка вручила режисеру нагороду на кінофестивалі Lumière в Ліоні, Франція, у жовтні 2022 року.

Вони дебютували на червоній доріжці як пара на 18-му Римському кінофестивалі в жовтні 2023 року. І з того часу все частіше виходять разом на публіку.

"Я знаю цього чоловіка, я люблю його, і тепер я збираюся зустрітися з режисером, починається ще одна пригода. Я люблю Тіма. І я дуже поважаю Тіма Бертона", — говорила Беллуччі.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі вийшла на червону доріжку з Тімом Бертоном.

Також Фокус писав про найвідоміші романи Моніки Беллуччі.