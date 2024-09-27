Моніка Беллуччі у гламурній сукні вийшла на червону доріжку з Тімом Бертоном (фото)

Зіркова пара зустрічається близько двох років. Вони все частіше виходять разом на публіку.

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59-річна італійська акторка Моніка Беллуччі та 66-річний американський режисер Тім Бертон відвідали кінофестиваль в Іспанії. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Малена" та її бойфренд стали гостями 72-го Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні.

Беллуччі вийшла на публіку в сукні з довгими рукавами. Вбрання підкреслювало її талію і доходило майже до підлоги, а Моніка доповнила його чорними масивними окулярами.

Додавши більше гламуру своєму образу, зірка екрану продемонструвала діамантове кольє та чорний клатч.

Тим часом Бертон був у повністю чорному костюмі та затемнених окулярах, ніжно тримаючи за руку свою кохану.

Червона доріжка, яку прикрасили Моніка та Тім, була присвячена прем’єрі фільму "Марія Каллас: Листи та мемуари".

Тім Бертон та Моніка Беллуччі Фото: Getty Images

Не варто плутати його з фільмом з Анджеліною Джолі в головній ролі. "Марія Каллас: Листи та мемуари" — це документальна картина про те, як Моніка Беллуччі та акторський склад грали однойменну п’єсу з 2019 по 2023 рік.

Тім Бертон та Моніка Беллуччі Фото: Getty Images

П’єса розповідає про Марію Каллас, грецьку оперну співачку.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі вийшла на публіку в мереживній білизні під стильним блейзером.

Також Фокус писав про появу Моніки Беллуччі та Тіма Бертона на Венеційському кінофестивалі-2024.