Моніка Беллуччі у стильному костюмі вийшла на публіку з Тімом Бертоном (фото)
Зіркова пара зустрічається близько двох років. Вони разом працювали над фільмом "Бітлджюс Бітлджюс".
59-річна італійська акторка Моніка Беллуччі та 66-річний американський режисер Тім Бертон вийшли разом на публіку. Про це пише Daily Mail.
Зіркова пара зʼявилася на 72-му кінофестивалі в Сан-Себастьяні.
Беллуччі трималася за руки зі своїм обранцем і продемонструвала чорну мереживну білизну під стильним темно-коричневим костюмом.
Колишня дружина Венсана Касселя позувала в піджаку оверсайз і широких штанах, а доповнила свій образ чорними окулярами. Також Моніка розпустила своє волосся та зробила легкий макіяж.
Тим часом режисер фільму "Бітлджюс" зʼявився на публіці в повністю чорному костюмі та додав до вбрання капелюх і окуляри.
Пара вперше зустрілася 16 років тому, але почала зустрічатися після того, як Моніка та Тім зустрілися на кінофестивалі Люм’єр у Ліоні в жовтні 2022 року.
Італійська акторка та зірка фільму "Малена" підтвердила їхні стосунки в червні 2023 року, коли вона сказала Elle France: "Що я можу сказати… По-перше, я рада, що зустріла цього чоловіка".
Вона додала: "Я люблю Тіма. І я дуже поважаю Тіма Бертона".
Зокрема, Беллуччі зіграла роль у новому фільмі Бертона "Бітлджюс" разом із Дженною Ортегою, Майклом Кітоном і Вайноною Райдер.
Нагадаємо, Моніка Беллуччі знялася для глянцю.
Також Фокус писав про появу Моніки Беллуччі на Венеційському кінофестивалі.