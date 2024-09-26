Моніка Беллуччі у стильному костюмі вийшла на публіку з Тімом Бертоном (фото)

Зіркова пара зустрічається близько двох років. Вони разом працювали над фільмом "Бітлджюс Бітлджюс".

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59-річна італійська акторка Моніка Беллуччі та 66-річний американський режисер Тім Бертон вийшли разом на публіку. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара зʼявилася на 72-му кінофестивалі в Сан-Себастьяні.

Беллуччі трималася за руки зі своїм обранцем і продемонструвала чорну мереживну білизну під стильним темно-коричневим костюмом.

Колишня дружина Венсана Касселя позувала в піджаку оверсайз і широких штанах, а доповнила свій образ чорними окулярами. Також Моніка розпустила своє волосся та зробила легкий макіяж.

Тим часом режисер фільму "Бітлджюс" зʼявився на публіці в повністю чорному костюмі та додав до вбрання капелюх і окуляри.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон Фото: Getty Images

Пара вперше зустрілася 16 років тому, але почала зустрічатися після того, як Моніка та Тім зустрілися на кінофестивалі Люм’єр у Ліоні в жовтні 2022 року.

Італійська акторка та зірка фільму "Малена" підтвердила їхні стосунки в червні 2023 року, коли вона сказала Elle France: "Що я можу сказати… По-перше, я рада, що зустріла цього чоловіка".

Вона додала: "Я люблю Тіма. І я дуже поважаю Тіма Бертона".

Моніка Беллуччі та Тім Бертон

Зокрема, Беллуччі зіграла роль у новому фільмі Бертона "Бітлджюс" разом із Дженною Ортегою, Майклом Кітоном і Вайноною Райдер.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі знялася для глянцю.

Також Фокус писав про появу Моніки Беллуччі на Венеційському кінофестивалі.