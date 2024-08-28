Моніка Беллуччі у стильній сукні в горошок "привезла" до Венеції новий фільм (фото)

Акторка зіграла в продовженні історії "Бітлджюс". За її словами, Тім Бертон любить Італію та італійські фільми.

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59-річна італійська акторка Моніка Беллуччі зʼявилася на червоній доріжці у Венеції в сукні в горошок. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану "привезла" до Італії сиквел "Бітлджюсу", який зняв її бойфренд Тім Бертон. Белуччі зізналася, що американський режисер залицявся до неї, знайомлячи її з класичними італійськими фільмами жахів.

У перший день Венеційського кінофестивалю-2024, який уже став 81-м, Моніка зʼявилася на публіці в стильній сукні в горошок. Вона розпустила волосся та додала до образу сонцезахисні окуляри.

59-річна акторка зустрічається з 65-річним режисером близько двох років, і джерела кажуть, що вони живуть між Лондоном і Парижем, де в обох є діти від попередніх стосунків.

Моніка Беллуччі у Венеції Фото: Getty Images

Беллуччі — одна із зірок картини Тіма Бертона "Бітлджюс-2", який є першим фільмом Венеційського кінофестивалю, прем’єра якого відбудеться вже 28 серпня 2024 року.

Італійки не було в оригінальному фільмі, знятому 35 років тому, але Тім зняв кохану в продовженні. Також у картині зʼявляться Майкл Кітон, Дженна Ортега, Вайнона Райдер, Віллем Дефо, Джастін Теру. Усі вони разом з режисером позували на червоній доріжці щорічного кінофестивалю в Італії.

Актори та режисер фільму "Бітлджюс-2" Фото: Getty Images

Говорячи перед прем’єрою, Моніка Беллуччі сказала: "Для мене велика честь бути частиною цього фільму та потрапити у світ Тіма. Тім — митець, і він знає, як створювати ситуації, які є фантастичними, жахливими, комічними та емоційними водночас".

"Він дуже допоміг мені створити цього монстра, вона більше, ніж чудовисько, це істота. Вона зла, але також чарівна. Вона є метафорою життя", — додала акторка.

За словами Беллуччі, її коханий любить Італію та італійські фільми.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі та Тім Бертон прибули до Венеції напередодні фестивалю.

Також Фокус писав про визнання Моніки Беллуччі найкрасивішою акторкою всіх часів.