Моника Беллуччи в стильном платье в горошек "привезла" в Венецию новый фильм (фото)

Актриса сыграла в продолжении истории "Битлджюс". По ее словам, Тим Бертон любит Италию и итальянские фильмы.

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59-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи появилась на красной дорожке в Венеции в платье в горошек. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана "привезла" в Италию сиквел "Битлджюса", который снял ее бойфренд Тим Бертон. Белуччи призналась, что американский режиссер ухаживал за ней, знакомя ее с классическими итальянскими фильмами ужасов.

В первый день Венецианского кинофестиваля-2024, который уже стал 81-м, Моника появилась на публике в стильном платье в горошек. Она распустила волосы и добавила к образу солнцезащитные очки.

59-летняя актриса встречается с 65-летним режиссером около двух лет, и источники говорят, что они живут между Лондоном и Парижем, где у обоих есть дети от предыдущих отношений.

Моника Беллуччи в Венеции Фото: Getty Images

Беллуччи — одна из звезд картины Тима Бертона "Битлджюс-2", который является первым фильмом Венецианского кинофестиваля, премьера которого состоится уже 28 августа 2024 года.

Итальянки не было в оригинальном фильме, снятом 35 лет назад, но Тим снял возлюбленную в продолжении. Также в картине появятся Майкл Китон, Дженна Ортега, Вайнона Райдер, Уиллем Дефо, Джастин Теру. Все они вместе с режиссером позировали на красной дорожке ежегодного кинофестиваля в Италии.

Актеры и режиссер фильма "Битлджюс-2" Фото: Getty Images

Говоря перед премьерой, Моника Беллуччи сказала: "Для меня большая честь быть частью этого фильма и попасть в мир Тима. Тим — художник, и он знает, как создавать ситуации, которые являются фантастическими, ужасными, комичными и эмоциональными одновременно".

"Он очень помог мне создать этого монстра, она больше, чем чудовище, это существо. Она злая, но также очаровательная. Она является метафорой жизни", — добавила актриса.

По словам Беллуччи, ее возлюбленный любит Италию и итальянские фильмы.

Напомним, Моника Беллуччи и Тим Бертон прибыли в Венецию накануне фестиваля.

Также Фокус писал о признании Моники Беллуччи самой красивой актрисой всех времен.