Моника Беллуччи в стильном костюме вышла на публику с Тимом Бертоном (фото)

Звездная пара встречается около двух лет. Они вместе работали над фильмом "Битлджюс Битлджюс".

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59-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи и 66-летний американский режиссер Тим Бертон вышли вместе на публику. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара появилась на 72-м кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Беллуччи держалась за руки со своим избранником и продемонстрировала черное кружевное белье под стильным темно-коричневым костюмом.

Бывшая жена Венсана Касселя позировала в пиджаке оверсайз и широких брюках, а дополнила свой образ черными очками. Также Моника распустила свои волосы и сделала легкий макияж.

Тем временем режиссер фильма "Битлджюс" появился на публике в полностью черном костюме и добавил к наряду шляпу и очки.

Моника Беллуччи и Тим Бертон Фото: Getty Images

Пара впервые встретилась 16 лет назад, но начала встречаться после того, как Моника и Тим встретились на кинофестивале Люмьер в Лионе в октябре 2022 года.

Итальянская актриса и звезда фильма "Малена" подтвердила их отношения в июне 2023 года, когда она сказала Elle France: "Что я могу сказать... Во-первых, я рада, что встретила этого мужчину".

Она добавила: "Я люблю Тима. И я очень уважаю Тима Бертона".

Моника Беллуччи и Тим Бертон

В частности, Беллуччи сыграла роль в новом фильме Бертона "Битлджюс" вместе с Дженной Ортегой, Майклом Китоном и Вайноной Райдер.

Напомним, Моника Беллуччи снялась для глянца.

Также Фокус писал о появлении Моники Беллуччи на Венецианском кинофестивале.