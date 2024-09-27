Моника Беллуччи в гламурном платье вышла на красную дорожку с Тимом Бертоном (фото)

Звездная пара встречается около двух лет. Они все чаще выходят вместе на публику.

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59-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи и 66-летний американский режиссер Тим Бертон посетили кинофестиваль в Испании. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Малена" и ее бойфренд стали гостями 72-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Беллуччи вышла на публику в платье с длинными рукавами. Наряд подчеркивал ее талию и доходил почти до пола, а Моника дополнила его черными массивными очками.

Добавив больше гламура своему образу, звезда экрана продемонстрировала бриллиантовое колье и черный клатч.

Тем временем Бертон был в полностью черном костюме и затемненных очках, нежно держа за руку свою возлюбленную.

Красная дорожка, которую украсили Моника и Тим, была посвящена премьере фильма "Мария Каллас: Письма и мемуары".

Тим Бертон и Моника Беллуччи Фото: Getty Images

Не стоит путать его с фильмом с Анджелиной Джоли в главной роли. "Мария Каллас: Письма и мемуары" — это документальная картина о том, как Моника Беллуччи и актерский состав играли одноименную пьесу с 2019 по 2023 год.

Тим Бертон и Моника Беллуччи Фото: Getty Images

Пьеса рассказывает о Марии Каллас, греческой оперной певице.

Напомним, Моника Беллуччи вышла на публику в кружевном белье под стильным блейзером.

Также Фокус писал о появлении Моники Беллуччи и Тима Бертона на Венецианском кинофестивале-2024.