"С любовью": Тим Бертон снял Монику Беллуччи для глянца (фото)

Об отношениях пары известно с 2023 года. Они уже работали вместе: над новой частью "Битлджюса".

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60-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи показала кадры чувственной фотосессии, которые сделал ее возлюбленный. Снимки звезда экрана опубликовала в Instagram.

К юбилею звезды экрана американский режиссер сделал ей особый подарок. 66-летний Тим Бертон снял Монику для итальянского Vogue. Беллуччи продолжает делиться особенными для нее фото. На одном из них актриса предстала в роскошном красном платье с перьями на подоле. К образу она добавила черные полупрозрачные перчатки и собрала свои волосы в прическу.

Моника Беллуччи

В частности, бывшая жена Венсана Касселя позировала в роскошном платье со шлейфом на фоне статуи в саду.

Моника Беллуччи

Журнал к юбилею итальянской знаменитости вышел с фотографией Моники на обложке и поздравлением Тима Бертона.

"С днем рождения, дорогая Моника, с любовью, Тим", — говорится в подписи.

Моника Беллуччи

О романе Беллуччи и Бертона стало известно в 2023 году. Несколько месяцев они подогревали слухи об отношениях. Говорили, что пара начала встречаться после того, как актриса вручила режиссеру награду на кинофестивале Lumière в Лионе, Франция, в октябре 2022 года.

Они дебютировали на красной дорожке как пара на 18-м Римском кинофестивале в октябре 2023 года. И с тех пор все чаще выходят вместе на публику.

"Я знаю этого человека, я люблю его, и теперь я собираюсь встретиться с режиссером, начинается еще одно приключение. Я люблю Тима. И я очень уважаю Тима Бертона", — говорила Беллуччи.

Напомним, Моника Беллуччи вышла на красную дорожку с Тимом Бертоном.

Также Фокус писал о самых известных романах Моники Беллуччи.