Моника Белуччи и Тим Бертон впервые вышли на красную дорожку как пара (видео)

Актриса и режиссер крепко держались за руки и выглядели счастливыми.

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59-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи и 65-летний американский режиссер Тим Бертон впервые дебютировали на красной дорожке как пара, сообщает Sky. Влюбленные посетили премьеру фильма "Дьяволик, кто ты?" на 18-м Римском кинофестивале, где Белуччи играет Альтею ди Валлемберг.

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Моника выглядела безупречно в облегающем темно-сером платье в пол, которое подчеркивало ее великолепную фигуру, с вырезом крест-накрест. В руках она держала маленькую сумочку в тон наряду. Тим же выбрал классический темный костюм.

Пара держалась за руки и выглядела счастливой.

Бертон и Белуччи тайно встречались несколько месяцев, но наконец актриса подтвердила их отношения в интервью Elle France в июне.

"Что я могу сказать… Прежде всего, я рада, что встретила этого человека. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни… Я знаю этого человека, люблю его, и теперь я собираюсь встретиться с режиссером, начинается еще одно приключение. Я люблю Тима, и я очень уважаю Тима Бертона", – говорила она.

По словам Моники, она без ума от творчества режиссера:

"Мне нравится этот мир грез, где монстры добры, как будто мы можем превратить наши темные аспекты во что-то светлое, прощающее. В фильмах Тима Бертона об этом много говорится".

Моника и Тим впервые встретились 16 лет назад, но, как говорят, начали встречаться после того, как увидели друг друга на кинофестивале Люмьер в Лионе в октябре. Впервые новость об их романе появилась в феврале, когда Paris Match написала, что пара "ненадолго встретилась на ступеньках Дворца фестивалей в Каннах в 2006 году, но только 16 спустя, за кулисами другого фестиваля, они стали ближе".

Актриса, которая была почетным гостем фестиваля, вручила Тиму награду Люмьера за заслуги примерно в то время, когда они стали встречаться.

Пара также была замечена направляющейся на просмотр репродукции немого документального фильма, снятого в 1895 году покойным французским режиссером Луи Люмьером.

В феврале их видели страстно целующимися во время романтической прогулки в День святого Валентина.

Моника была одинока с тех пор, как рассталась с художником Николя Лефевром в 2019 году. Ранее она была замужем за Венсаном Касселем. Они познакомились в 1996 году на съемках фильма Жиля Мимуни "Квартира", а три года спустя поженились на тихой церемонии в Монако, на Французской Ривьере.. У них две дочери: Дева, родившаяся в 2004 году, и Леони, появившаяся на свет в 2010 году.

В 2013 году пара рассталась.

Бертон был в отношениях с 57-летней актрисой Хеленой Бонем Картер, но в 2014 году они расстались. Они не были женаты, хотя прожили вместе 13 лет. У них есть сын Билли и дочь Нелл.

Тем временем Национальный музей кино Турина посвятил выставку "Мир Тима Бертона", установленную в "Кроте", американскому режиссеру, автору таких произведений как "Битлджус", "Бэтмен", "Эдвард руки-ножницы", "Большая рыба", "Кошмар перед Рождеством", "Среда" и "Труп невесты".

В семье Беллуччи также не за горами новые проекты: ее дочь Дева сыграет Анжелику в сериале Netflix "Леопард" вместе с Ким Росси Стюарт и Бенедеттой Поркароли.

Ранее Фокус писал, что Моника рассказала о своих отношениях с Венсаном Касселем.