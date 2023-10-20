Моніка Белуччі та Тім Бертон уперше вийшли на червону доріжку як пара (відео)

Актриса і режисер міцно трималися за руки і виглядали щасливими.

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59-річна італійська акторка і модель Моніка Белуччі та 65-річний американський режисер Тім Бертон уперше дебютували на червоній доріжці як пара, повідомляє Sky. Закохані відвідали прем'єру фільму "Дияволик, хто ти?" на 18-му Римському кінофестивалі, де Белуччі грає Альтею ді Валлемберг.

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Моніка мала бездоганний вигляд в обтислій темно-сірій сукні до підлоги, яка підкреслювала її чудову фігуру, з вирізом хрест-навхрест. У руках вона тримала маленьку сумочку в тон вбранню. Тім же вибрав класичний темний костюм.

Пара трималася за руки і виглядала щасливою.

Бертон і Белуччі таємно зустрічалися кілька місяців, але нарешті актриса підтвердила їхні стосунки в інтерв'ю Elle France у червні.

"Що я можу сказати... Перш за все, я рада, що зустріла цю людину. Це одна з тих зустрічей, які рідко трапляються в житті... Я знаю цю людину, люблю її, і тепер я збираюся зустрітися з режисером, починається ще одна пригода. Я люблю Тіма, і я дуже поважаю Тіма Бертона", — говорила вона.

За словами Моніки, вона в захваті від творчості режисера:

"Мені подобається цей світ мрій, де монстри добрі, ніби ми можемо перетворити наші темні аспекти на щось світле, таке, що прощає. У фільмах Тіма Бертона про це багато говориться".

Моніка і Тім вперше зустрілися 16 років тому, але, як кажуть, почали зустрічатися після того, як побачили одне одного на кінофестивалі Люм'єр у Ліоні в жовтні. Уперше новина про їхній роман з'явилася в лютому, коли Paris Match написала, що пара "ненадовго зустрілася на сходах Палацу фестивалів у Каннах у 2006 році, але тільки через 16 років, за лаштунками іншого фестивалю, вони стали ближчими".

Актриса, яка була почесним гостем фестивалю, вручила Тіму нагороду Люм'єра за заслуги приблизно в той час, коли вони почали зустрічатися.

Пара також була помічена, коли прямувала на перегляд репродукції німого документального фільму, знятого 1895 року покійним французьким режисером Луї Люм'єром.

У лютому їх бачили за пристрасними поцілунками під час романтичної прогулянки в День святого Валентина.

Моніка була самотньою відтоді, як розлучилася з художником Ніколя Лефевром 2019 року. Раніше вона була одружена з Венсаном Касселем. Вони познайомилися 1996 року на зйомках фільму Жиля Мімуні "Квартира", а три роки потому одружилися на тихій церемонії в Монако, на Французькій Рив'єрі. У них дві доньки: Діва, яка народилася 2004 року, і Леоні, що з'явилася на світ 2010 року.

У 2013 році пара розлучилася.

Бертон був у стосунках із 57-річною акторкою Геленою Бонем Картер, але 2014 року вони розлучилися. Вони не були одружені, хоча прожили разом 13 років. У них є син Біллі і дочка Нелл.

Тим часом Національний музей кіно Турина присвятив виставку "Світ Тіма Бертона", встановлену в "Кроті", американському режисерові, автору таких творів, як "Бітлджус", "Бетмен", "Едвард руки-ножиці", "Велика риба", "Кошмар перед Різдвом", "Середовище" і "Труп нареченої".

У сім'ї Беллуччі також не за горами нові проєкти: її дочка Діва зіграє Анжеліку в серіалі Netflix "Леопард" разом з Кім Россі Стюарт і Бенедеттою Поркаролі.

Раніше Фокус писав, що Моніка розповіла про свої стосунки з Венсаном Касселем.