Моніка Белуччі розповіла про стосунки з Венсаном Касселем наразі

За словами актриси, спільні діти диктують свої правила в стосунках колишнього подружжя.

57-річна італійська акторка та модель Моніка Белуччі прикрасила обкладинку нового випуску журналу The Sunday Times, а в бесіді з журналістом видання розповіла, серед іншого, чи підтримує стосунки зі своїм колишнім чоловіком, французьким актором Венсаном Касселем.

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За словами знаменитості, навіть через вісім років після розлучення з батьком своїх двох дочок, 17-річної Деви та 11-річної Леоні, вони продовжують спілкуватися. Актриса зазначає, що стосунки між ними досі залишаються однією з тем, якою найчастіше цікавляться журналісти.

"Ми давно розлучилися, але, з іншого боку, якщо ви стали батьками, то ви залишаєтеся батьками все життя. Це чудово, коли є стосунки заради дітей, якщо це можливо", – наголосила вона.

[ + – ] Венсана Касселя та Моніку Белуччі називали однією з найкрасивіших пар шоу-бізнесу

Коли в Белуччі запитали про її особисте життя, вона відмовилася давати відповідь.

"Не віриться, що ви питаєте, але, мені здається, у мене через вік уже є право не відповідати на такі запитання", — парирувала вона.

[ + – ] Моніка Белуччі на сторінках The Sunday Times у фокусі Соні Шостак

Венсан Кассель, як відомо, одружився у 2018 році з моделлю Тіною Кунакі, яка на 30 років молодша за нього. У пари народилася дочка Амазоні. Зараз вони часто знімаються разом для глянцевих журналів, усіляко демонструючи своє кохання, а заодно – і відомі бренди.

[ + – ] Кадри з фотосесії

Щодо Моніки, то вона не посвячує публіку в справи сердечні. Їй приписували роман із бізнесменом Тельманом Ісмаїловим, потім у неї були нетривалі стосунки з актором Жилем Леллушем, який молодший за неї на 8 років. Останнім, із ким у Моніки був роман, став Ніколас Лефевр, він фахівець із африканського, амазонського й океанічного мистецтва та молодший за Белуччі на 18 років. Однак і ці стосунки були недовгими.

Нагадаємо, Моніка Белуччі з'явилася на обкладинці журналу. Ми також розповідали, що її дочка Дева робить успішну модельну кар'єру.