Моніка Белуччі розповіла про стосунки з Венсаном Касселем наразі
За словами актриси, спільні діти диктують свої правила в стосунках колишнього подружжя.
57-річна італійська акторка та модель Моніка Белуччі прикрасила обкладинку нового випуску журналу The Sunday Times, а в бесіді з журналістом видання розповіла, серед іншого, чи підтримує стосунки зі своїм колишнім чоловіком, французьким актором Венсаном Касселем.
За словами знаменитості, навіть через вісім років після розлучення з батьком своїх двох дочок, 17-річної Деви та 11-річної Леоні, вони продовжують спілкуватися. Актриса зазначає, що стосунки між ними досі залишаються однією з тем, якою найчастіше цікавляться журналісти.
"Ми давно розлучилися, але, з іншого боку, якщо ви стали батьками, то ви залишаєтеся батьками все життя. Це чудово, коли є стосунки заради дітей, якщо це можливо", – наголосила вона.
Коли в Белуччі запитали про її особисте життя, вона відмовилася давати відповідь.
"Не віриться, що ви питаєте, але, мені здається, у мене через вік уже є право не відповідати на такі запитання", — парирувала вона.
Венсан Кассель, як відомо, одружився у 2018 році з моделлю Тіною Кунакі, яка на 30 років молодша за нього. У пари народилася дочка Амазоні. Зараз вони часто знімаються разом для глянцевих журналів, усіляко демонструючи своє кохання, а заодно – і відомі бренди.
Щодо Моніки, то вона не посвячує публіку в справи сердечні. Їй приписували роман із бізнесменом Тельманом Ісмаїловим, потім у неї були нетривалі стосунки з актором Жилем Леллушем, який молодший за неї на 8 років. Останнім, із ким у Моніки був роман, став Ніколас Лефевр, він фахівець із африканського, амазонського й океанічного мистецтва та молодший за Белуччі на 18 років. Однак і ці стосунки були недовгими.
Нагадаємо, Моніка Белуччі з'явилася на обкладинці журналу. Ми також розповідали, що її дочка Дева робить успішну модельну кар'єру.