Моника Белуччи поделилась архивными снимками своих дочерей

У актрисы и ее бывшего мужа Венсана Касселя в браке родились две дочери

Актриса и модель Моника Белуччи активно ведет блог в социальной сети, где публикует свои архивные фотографии и новости о своей профессиональной деятельности. Но иногда радует поклонников и личными постами. Так, она опубликовала сразу два архивных снимка со своими дочерями – Девой и Леони.

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Поводом для публикации стал праздник – в последнее воскресенье мая, во Франции отмечают День матери.

"Спасибо, мои ангелы, за все то, чему вы учите меня каждый день! С праздником всех мам!", – подписала публикацию актриса.

[ + – ] Моника Белуччи с дочерями Девой и Леони

Автор снимков – известный фотограф Винсент Петерс, знаменитый своими снимками знаменитостей. Он предпочитает фотографировать в черно-белой гамме и среди его любимых моделей – Белуччи и Кассель. Петерс часто снимал их для рекламных кампаний и модных журналов.

[ + – ] Венсан Кассель/ Все фото: Instagram vincentpeters1 [ + – ] Моника Белуччи

На публикацию отреагировали поклонники Моники и ее дочь Дева Кассель, которая только недавно завела аккаунт в Instagram.

[ + – ] Дева Кассель/ Все фото: Instagram d.casseluxxi

16-летняя Дева с одобрения родителей, которые даже присутствуют на съемках, уже успешно работает моделью. Она снимается для глянца и стала лицом рекламной кампании Dolce & Gabbana.

А вот 11-летняя Леони Кассель пока появляется только в объективах папарацци. Недавно она отдыхала в компании отца, Венсана Касселя, его второй жены Тины Кунаки и их дочери Амазонии на озере Комо в Италии и в Бразилии.

[ + – ] Венсан Кассель, Леони Кассель, Тина Кунаки и малышка Амазония Фото: SWNS

Монике и Венсалю удалось сохранить добрые отношения после расторжения брака в 2013 году. Звездные родители тщательно оберегали дочерей от внимания прессы и до сих пор теперь уже бывшие супруги не раскрывают даты рождения детей.

Кассель и Белуччи сохранили дружеские отношения. Иногда их можно встретить вместе на кинофестивалях и светских мероприятиях.

Как отмечал Венсан Кассель, с Моникой Беллуччи они всегда будут вместе. "Иногда браки распадаются. А люди — нет, не расстаются. Это как раз наш случай. Мы всегда будем вместе", — говорил он в интервью.