Розкіш віку. Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку F Magazine

Акторка позувала знаменитому фотографу Тіємо Сандеру, з яким раніше вже неодноразово співпрацювала.

56-річна італійська акторка та модель Моніка Беллуччі не перестає дивувати тим, наскільки прекрасно виглядає, і несе красу в маси, раз у раз зʼявляючись на обкладинках і сторінках найвідоміших журналів.

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Так, нещодавно на своїй сторінці в Instagram вона поділилася фотографією обкладинки свіжого номера італійського журналу F Magazine. На знімку акторка позує з волоссям, що розвивається, у чорній корсетній сукні Dolce & Gabbana. Завершує образ ледь помітний макіяж. У журналі також є її знімки в басейні, на одному з яких вона позує у воді в напівпрозорій шифоновій сукні, а на другому — біля басейну в чорному комбінезоні.

Фотографії і на обкладинці, і на сторінках видання, — робота Тіємо Сандера. Він уже неодноразово співпрацював із Монікою і навіть став автором кампанії Cartier з її участю.

Зазначимо, що акторка часто знімається в досить відвертих нарядах, будь то купальники чи боді. Наприклад, у лютому вона знялася в рекламі французького ювелірного дому Cartier і теж постала перед фотографом у сміливому одязі.

Старша дочка Моніки від шлюбу з Венсаном Касселем, 16-річна Діва, теж пішла стопами матері й уже підкорює модну індустрію. Дівчина стала амбасадоркою модного будинку Dolce & Gabbana, а також дебютувала на обкладинці французького Elle у жовтні минулого року.