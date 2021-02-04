Стильна розкіш: Моніка Белуччі в боді та довгому жакеті приміряла годинник від Cartier (фото)

Акторка є амбасадоркою відомого ювелірного бренду з 1997 року.

56-річна італійська кінодіва Моніка Белуччі знялася в рекламі французького ювелірного дому Cartier, а кілька знімків із фотосесії вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зірка в нарядах від Dolce & Gabbana, Max Mara та Alexandre Vauthier, демонструвала не тільки прикраси, але й годинник. Її стильні образи зняв на камеру французький фотограф Тіємо Сандер.

На одному з фото акторка продемонструвала свої красиві ноги, знявшись в боді та подовженому жакеті. Фото зібрало більше 320 тисяч лайків і тисячі коментарів, в яких користувачі написали чимало компліментів на адресу зірки.

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Трьома тижнями раніше Моніка також поділилася рекламним роликом Cartier, в якому постала в розкішних образах голлівудської діви в оточенні імпозантних чоловіків.

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Акторка є амбасадоркою Cartier з 1997 року. Ювелірний дім звернув увагу на зірку-початківицю з яскравою зовнішністю, запропонувавши їй співробітництво.

Зірка часто з'являється на значущих заходах у прикрасах від цього бренду. Наприклад, у липні 2017 року, коли відбувся 69-й щорічний Бал Червоного Хреста, для урочистого виходу акторка одягла кольє з новою High Jewelery колекції Résonances de Cartier. Воно було зроблене з платини і містило один великий діамант у 10,08 карат і два менших в 1,04 і 1,9 каратів. Також кольє прикрашали безліч діамантів загальною вагою 54,43 карати.

[ + – ] Моніка Белуччі в кольє з колекції Résonances de Cartier Фото: Vogue.ua

16-річна дочка Моніки Белуччі Діва Кассель пішла кроками матері та вже почала підкорювати модельний світ. 16-річна Діва Кассель стала амбасадоркою модного будинку Dolce & Gabbana, а також дебютувала на обкладинці французького Elle у жовтні минулого року.