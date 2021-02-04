Стильная роскошь: Моника Белуччи в боди и длинном жакете примерила часы от Cartier (фото)

Актриса является амбассадором знаменитого ювелирного бренда с 1997 года.

56-летняя итальянская кинодива Моника Белуччи снялась в рекламе французского ювелирного дома Cartier, а несколько снимков с фотосессии она опубликовала на своей странице в Instagram.

Знаменитость в нарядах от Dolce & Gabbana, Max Mara и Alexandre Vauthier, демонстрировала не только украшения, но и часы. Ее стильные образы запечатлел на камеру французский фотограф Тиемо Сандер.

На одном из фото актриса продемонстрировала свои красивые ноги, снявшись в боди и удлиненном жакете. Фото собларо свыще 320 тысяч лайков и тысячи комментариев, в которых пользователи написали немало комплиментов в адрес звезды.

[ + – ]

[ + – ]

[ + – ]

[ + – ]

Тремя неделями ранее Моника также поделилась рекламным роликом Cartier, в котором предстала в роскошных образах голливудской дивы в окружении импозантных мужчин.

[ + – ]

Актриса является амбассадором Cartier с 1997 года. Ювелирный дом обратил внимание на начинающую звезду с яркой внешностью, предложив ей сотрудничество.

Знаменитость часто появляется на значимых мероприятиях в украшениях от этого бренда. Например, в июле 2017 года, когда состоялся 69-й ежегодный Бал Красного Креста, для торжественного выхода актриса надела колье с новой High Jewelery коллекции Résonances de Cartier. Оно было сделано из платины и включало один большой бриллиант в 10,08 карат и два меньших в 1,04 и 1,9 карата. Также украшение украшали множество бриллиантов общим весом в 54,43 карата.

[ + – ] Моника Белуччи в колье из коллекции Résonances de Cartier Фото: Vogue.ua

16-летняя дочь Моники Белуччи Дева Кассель пошла по стопам матери и уже начала покорять модельный мир. 16-летняя Дева Кассель стала амбассадором модного дома Dolce & Gabbana, а также дебютировала на обложке французского Elle в октябре прошлого года.