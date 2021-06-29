Роскошь возраста. Моника Белуччи украсила обложку F Magazine

Актриса позировала знаменитому фотографу Тиемо Сандеру, с которым ранее уже неоднократно сотрудничала.

56-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи не перестает удивлять тем, насколько прекрасно выглядит, и несет красоту в массы, то и дело появляясь на обложках и страницах самых известных журналов.

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Так, недавно на своей странице в Instagram она поделилась фотографией обложки свежего номера итальянского журнала F Magazine. На снимке актриса позирует с развевающимися волосами в черном корсетном платье Dolce & Gabbana. Завершает образ едва заметный макияж. В журнале также есть ее снимки в бассейне, на одном из которых она позирует в воде в полупрозрачном шифоновом платье, а на втором – возле бассейна в черном комбинезоне.

Фотографии и на обложке, и на страницах издания, – работа Тиемо Сандера. Он уже неоднократно сотрудничал с Моникой и даже стал автором кампании Cartier с ее участием.

Отметим, что актриса часто снимается в довольно откровенных нарядах, будь то купальники или боди. Например, в феврале она снялась в рекламе французского ювелирного дома Cartier и тоже предстала перед фотографом в смелой одежде.

Старшая дочь Моники от брака с Венсаном Касселем, 16-летняя Дева, тоже пошла по стопам матери и уже покоряет модную индустрию. Девушка стала амбассадором модного дома Dolce & Gabbana, а также дебютировала на обложке французского Elle в октябре прошлого года.