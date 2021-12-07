Моника Белуччи рассказала об отношениях с Венсаном Касселем на данный момент

По словам актрисы, общие дети диктуют свои правила в отношениях бывших супругов.

57-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи украсила обложку нового выпуска журнала The Sunday Times, а в беседе с журналистом издания рассказала, среди прочего о том, поддерживает ли отношения со своим бывшим мужем, французским актером Венсаном Касселем.

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По словам знаменитости, даже спустя восемь лет после расставания с отцом своих двух дочерей, 17-летней Девы и 11-летней Леони, они продолжают общаться. Актриса отмечает, что отношения между ними до сих пор остаются одной из тем, которой чаще всего интересуются журналисты.

"Мы давно расстались, но, с другой стороны, если вы стали родителями, то вы остаетесь родителями всю жизнь. Это прекрасно, когда есть отношения ради детей, если это возможно", – отметила она.

[ + – ] Венсана Касселя и Монику Белуччи называли одной из самых красивых пар шоу-бизнеса

Когда у Белуччи спросили о ее личной жизни на данный момент, она отказалась давать ответ.

"Не верится, что вы спрашиваете, но, мне кажется, у меня в силу возраста уже есть право не отвечать на такие вопросы", – парировала она.

[ + – ] Моника Белуччи на страницах The Sunday Times в объективе Сони Шостак

Венсан Кассель, как известно, женился в 2018 году на модели Тине Кунаки, которая на 30 лет моложе за него. У пары родилась дочь Амазони. Сейчас они часто снимаются вместе для глянцевых журналов, всячески демонстрируя свою любовь, а заодно – и именитые бренды.

[ + – ] Кадры из фотосессии

Что касается Моники, то она не посвящает публику в дела сердечные. Ей приписывали роман с бизнесменом Тельманом Исмаиловым, затем у нее были непродолжительные отношения с актером Жилем Леллушем, который младше за нее на 8 лет. Последний, с кем у Моники был роман, стал Николас Лефевр, он специалист по африканскому, амазонскому и океаническому искусству и младше Белуччи на 18 лет. Однако и эти отношения были недолгими.

Напомним, Моника Белуччи появилась на обложке журнала. Мы также рассказывали, что ее дочь Дева делает успешную модельную карьеру.