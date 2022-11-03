Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель дебютирует в кино

Моника Белуччи впервые появилась на экране в 26 лет, ее дочь получила свою дебютную роль в 18.

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18-летняя дочь итальянской актрисы и модели Моники Белуччи ее французского коллеги Венсана Касселя Дева Кассель продолжает путь своей знаменитой матери. Сначала девушка покорила модной подиум и стала лицом аромата Dior, украсила несколько обложек лучших фэшн-журналов мира, а теперь нацелилась и на актерскую карьеру. Дева снимется в фильме итальянского режиссера Лауры Лучетти "Прекрасное лето", сообщает Variety.

В драме о совершеннолетии, основанной на романе итальянского писателя Чезаре Павезе "Поместье Ла Белла", который в 1950 году получил престижную итальянскую литературную премию Premio Strega и был широко переведен, она сыграет дикую и провокационную натурщицу Амелию. Она знакомит свою младшую подругу Джинию (Йиле Яра Вианелло) с миром богемных художников, где та впервые влюбляется.

Действие происходит прекрасным летом" в Турине в 1938 году на фоне последующего вступления Италии фашистской эпохи во Вторую мировую войну.

Права на экранизацию романа приобрела итальянская торговая компания True Colors.

"Прекрасное лето" – это второй полнометражный фильм Лучетти после "Цветка-близнеца" 2018 года, премьера которого состоялась в Торонто. Ведущим продюсером "Прекрасного лета" является Джованни Помпили, чье кинопроизводство в Риме стоит за берлинским лауреатом "Золотого медведя" 2022 года "Алькаррас".

Моника Белуччи дебютировала в кино куда позже, чем ее дочь. В 26-летнем возрасте она впервые сыграла в итальянской летне "Жизнь с детьми" ("Взрослая любовь") режиссера Дино Ризи вместе с Джанкарло Джаннини, Коринн Клери и Николя Фероном. Затем были две главные роли в комедиях: "Злоупотребление" ("Лотерея") режиссера Франческо Лаудадио и "Упрямая судьба", где Моника блестяще сыграла сестер-близнецов Марину и Анжелу.

Сегодня в ее фильмографии – около 70 картин и звание одной из самых талантливых и красивых актрис в мире.

Напомним, Дева Кассель появилась на обложке швейцарского глянца Bilan Luxe.