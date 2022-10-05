Дева Кассель в бриллиантах появилась на обложке глянца

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя продолжает покорять модные вершины.

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Дева Кассель, старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя появилась на обложке швейцарского глянца Bilan Luxe.

18-летняя модель, которая не так давно начала свою карьеру, но продолжает ее вполне успешно, позировала в драгоценностях Cartier. Год назад Дева была объявлена самым молодым амбассадором этого ювелирного бренда.

[ + – ] Дева Кассель в украшениях Cartier

На обложке Дева появилась в бриллиантах, а для разворота снялась в изумрудном колье, серьгах и кольце.

[ + – ] Дева Кассель в украшениях Cartier

Девушка также показала фотографии с бэкстейджа съемок.

[ + – ] Дева Кассель в украшениях Cartier

Ранее Дева приняла участие в показе Dolce & Gabbana в Милане. Она прошла по подиуму, а Моника Беллуччи наблюдала за ней из зала.

Она, как и ее мать с юных лет является музой дизайнерского дуэта и регулярно участвует в его показах.

Дева Кассель была одной из звезд показа Dolce & Gabbana haute couture сезона осень-зима 2022-2023. Доменико Дольче и Стефано Габбана устроили шоу в Сиракузах на Сицилии, на родине бренда прямо на главной площади и пригласили всех селебрити, которые являются "друзьями" дома моды. Шоу получилось роскошным.

Правда супермодель Хайди Клум, чья дочь также участвовала в показе, позже рассказывала, что четыре модели упали в обморок от волнения, и когда жара стала нестерпимой.