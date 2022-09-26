Дочь Моники Белуччи вышла на подиум в полупрозрачном платье (фото, видео)

18-летняя Дева вышла на подиум в очень откровенном наряде.

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Актрису Монику Белуччи и ее дочь, Деву Кассель, на днях можно было видеть на модном показе бренда Dolce & Gabbana в Милане. Дева вышла в качестве модели на подиум, демонстрируя наряды из новой коллекции, а Моника сидела среди приглашенных звездных гостей. Об этом пишет Gala.

Дева Кассель продемонстрировала одежду бренда, которая подчеркивает хрупкость женского образа. Она вышла в черном полупрозрачном кружевном мини-платье, под которым виднелось черное белье, капроновых чулках, темных длинных перчатках и ботильонах на шпильке. Образ завершал массивный аксессуар – золотой крест на цепочке на шее.

Надо отметить, что Деве Кассель, брюнетке, был к лицу этот слегка эпатажный наряд. Возможно, темные оттенки одежды немного добавляют возраста, но девушка на подиуме выглядела стильной, юной и беззаботной.

Моника Белуччи была не менее элегантной. 57-летняя актриса пришла на показ, в черных брюкахЮ таком же блейзере и черных лодобчках Christian Louboutin. Папарацци смогли сделать фото знаменитости, как только она вошла в здание. В руках она держала квадратный клатч, а глаза спрятала за большими солнцезащитными очками.

Напомним, летом 2022 года Дева Кассель на подиуме демонстрировала откровенное платье.