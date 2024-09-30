Монике Белуччи 60: топ-7 лучших фильмов культовой актрисы

Актриса воплощала на экране роковых красоток, однако в каждой роли, от комедийно до драматичной, она раскрывалась по-полной.

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30 сентября итальянская актриса и модель Моника Белуччи, которую часто называют самой красивой женщиной современности, празднует свое 60-летие. Фокус рассказывает о самых знаковых ролях актрисы, которая снимается с 16 лет и с возрастом становится еще интереснее, глубже и ярче на экране.

"Дракула" (1992)

Фильм режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, основанный на одноименном готическом романе Брэма Стокера и адаптированный сценаристом Джеймсом Хартом, переносит зрителя в Лондон конца XIX века. Молодой юрист Джонатан Харкер (Киану Ривз) и красавица Мина (Вайнона Райдер) любят друг друга. Джонатан на время вынужден оставить невесту одну и отправиться по делам в Трансильванию к графу Дракуле (Гари Олдман), желающему приобрести недвижимость в столице Англии. Но Джонатан не знает, кто такой Дракула на самом деле.

В картине Монике досталась роль невесты графа Дракулы, красивой и опасной.

"О Боже, это было так забавно, потому что на самом деле Роман Коппола увидел мои фотографии. Так вот, я познакомилась с Фрэнсисом Фордом Копполой, и в то время я была просто моделью. Это было камео, но это то, что я хотела сделать! Это был действительно важный момент для меня. Короткий, но важный", – говорила позже актриса.

По ее словам, несмотря на второстепенность роли, для нее огромное значение имел опыт работы с талантливыми людьми.

Для начинающей актрисы роль вампирской невесты стала трамплином в мир большого кинематографа: до этого она появлялась на экранах лишь мельком в нескольких картинах, но после работы с Копполой на нее буквально отовсюду посыпались предложения.

Киану Ривз и Моника Белуччи в фильме "Дракула"

"Малена" (2000)

Итальянская драма 2000 года "Малена" режиссера и сценариста Джузеппе Торнаторе по одноименному рассказу Лучано Винцензони сделала Монику Белуччи мировым секс-символом. Она блестяще воплотила на экране образ Малены – красавицы-вдова, которая стала наваждением мужчин и объектом зависти женщин. Жены распускают о ней грязные сплетни. Мужья преследуют ее по пятам и грезят о ней.

Моника познакомилась с режиссером Торнаторе, когда снималась в рекламе для Dolce & Gabbana.

"Я была так счастлива работать с ним, потому что я, как и все, была влюблена в его фильм "Новый кинотеатр "Парадизо"". Это потрясающий фильм, и он снял его, когда ему было 28 лет! И когда я снималась в рекламе с ним, Торнаторе сказал мне: "У меня есть идея для фильма, который я хочу снять. Если однажды я сниму этот фильм, я позвоню тебе". И я сказала "Хорошо, давай посмотрим. Что это за фильм?"", – вспоминала она.

Белуччи была в Пуэрто-Рико, где снималась в своем первом американском фильме "Под подозрением" с Морганом Фрименом и Джином Хэкменом, когда Торнаторе позвонил ей. Это произошло через четыре года после их разговора. Он позвал ее в свой фильм. Съемки проходили на Сицилии в течение пяти месяцев.

"Мы сняли "Малену". Это был важный фильм, потому что это был итальянский фильм, путешествующий по миру. Для Италии "Малена" была большим событием", – гордится актриса.

После выхода "Малены" Моника Белуччи стала мировым секс-символом

"Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра"" (2002)

Во французской комедии режиссера Алена Шаба, снятой в 2002 году по мотивам комиксов Рене Госинни о галлах Астериксе и Обеликсе, Моника сыграла роль легендарной египетской царицы Клеопатры. Основой для фильма послужил мультфильм "Астерикс и Клеопатра" с измененным сюжетом. Сценарист ряда мультфильмов по вселенной Астерикса Пьер Черния сам сыграл маленькую роль одного из римских военачальников.

По сюжету, Клеопатра поспорила с императором Рима, что ее народ все так же велик, как прежде. Чтобы доказать это, она обещает создать для Цезаря самый большой из всех существующих замков. Так как все именитые мастера уже заняты, а придворный зодчий слишком консервативен, выбор падает на непутевого архитектора-экспериментатора Нумеробиса. Он должен за 3 месяца построить золотой дворец либо отправится на обед к крокодилам. Понимая, что одному ему с заданием не справиться, Нумеробис отправляется в далекую Галлию, чтобы заручиться поддержкой Астерикса и Обеликса.

Итальянская актриса прекрасно вжилась в образ египетской царицы

Специально для фильма была записана кавер-версия песни Умберто Тоцци — "Ti amo", исполненная автором вместе с Моникой.

"Матрица: Перезагрузка" (2003)

В фильме "Матрица: Перезагрузка" тогда еще братьев Вачовски Моника играет Персефону, жену Меровингена. Она предлагает помощь Нео в обмен на страстный поцелуй, поскольку разочаровалась в муже. Неохотно Нео исполняет ее желание, и она помогает ему освободить Мастера ключей, попутно убивая вампира-слугу Меровингена.

В картине "Матрица: Революция" Персефона предупреждает мужа о том, что Тринити действительно может перебить всех посетителей ночного клуба "Хель" ради освобождения Нео из метро просто из-за чувств к нему.

Предположительно Персефона является "вампиром, питающимся эмоциями", как и некоторые члены свиты Меровингена (среди них есть оборотни и вампиры).

Как вспоминала Моника, она посмотрела первую часть "Матрицы" в Париже и вышла из кинотеатра буквально ошеломленной. Она захотела сняться в подобной картине.

"А потом я была в Америке, представляла "Малену", и мне позвонили Вачовски. Они хотели со мной встретиться. И предложили мне роль Персефоны. Я была так счастлива. Потом я была в Сиднее, снималась в фильме. Вот такая история. Так оно и есть — кино — это совпадения и непредсказуемые ситуации", – говорила знаменитость.

Моника Белуччи в роли Персефоны в фильме "Матрица: Перезагрузка"

"Страсти Христовы" (2004)

В евангельской драме "Страсти Христовы", снятой Мелом Гибсоном и повествующей о последних сутках жизни Иисуса Христа на земле перед его распятием, Моника Белуччи сыграла Марию Магдалину, которая следовала за Христом, присутствовала при его распятии и была первым человеком, удостоившимся явления воскресшего Иисуса. Фильм получил возрастной рейтинг "R" (зрителям до 17 лет просмотр разрешен только в сопровождении родителей), но это не помешало ему заработать в мировом прокате $609,5 млн (при бюджете в $30 млн).

Роль Марии Магдалины стала для Моники приятной неожиданность. Она обедала в Риме с художником по костюмам Маурицио Милленотти, и он похвастался, что будет работать в фильме "Страсти Христовы". Актриса вскользь поинтересовалась, кто играет Марию Магдалину, и тот ответил, что актриса еще не утверждена.

"А потом Мел Гибсон захотел встретиться со мной. Я встретилась с ним, и бац, я оказалась в фильме. Когда я снималась в нем, никто не поверил бы, что этот фильм станет тем, чем он стал! Но все говорили: "О Боже, этот фильм будет таким спорным" — что-то в этом роде. Думаю, я снимаю спорные фильмы", – шутила Белуччи.

Мария Магдалина в исполнении Моники Белуччи

"007: Спектр" (2015)

В 24-м фильме "бондианы" под названием "007: Спектр" 50-летняя Моника Белуччи играет настоящую итальянскую вдову террориста Марка Скиарры, которой грозит опасность. Бонд (Дэниел Крейг) предотвращает покушение на нее, а она сообщает ему, что организация, в которой состоял ее муж, собирается провести встречу по поводу замены Скиарры.

"Мне было 50 лет, поэтому, когда мне позвонил мой агент и сказал: "Слушай, некоторые люди хотят встретиться с тобой для "Спектра", я ответила: "Кого я буду играть? " На самом деле, это было революционным событием, что 50-летняя женщина будет в таком фильме. И потом, все говорили так много всего, потому что мне было 50 лет в фильме о Джеймсе Бонде! Это был опыт. Мне очень понравилось работать с Сэмом Мендесом — он великолепен — так что это был очень прекрасный опыт сниматься в этом фильме", – рассказала Белуччи.

В "007: Спектр" Моника сновы исполнила роль вдовы

"По Млечному пути" (2016)

Сербский драматический фильм "По Млечному пути", снятый Эмиром Кустурицей, рассказывает историю любви сельского молочника Косты и красавицы-итальянки, которая происходит в период боснийской войны.

В центре сюжета оказывается бывший музыкант, потерявший всех своих близких и родных. Оставшись в одиночестве, каждый день он находится в подвешенном состоянии. Не являясь солдатом, он решает помочь полевой кухне с доставками пищи, за которой наведывается в одну из местных деревень. Именно там проживает прекрасная женщина, испытывающая к нему симпатию. Проживая вместе со своей бабушкой, она ожидает возвращения брата с войны.

Пытаясь сделать его счастливым, она отыскала ему невесту, которая оказалась здесь после того, как сбежала из Италии после крупного судебного процесса. И все могло бы быть хорошо, если бы главный герой не влюбился в знойную итальянскую женщину. И теперь, когда они нашли друг друга, им придется сохранить любовь на фоне войны.

Главные роли в картине сыграли сам Кустурица и Моника Белуччи, причем итальянка предстала в ленте в роли доярки, а в кадре появляются овцы, гуси, коровы, пчелы и комары.

Мировая премьера ленты состоялась 9 сентября 2016 года на Венецианском кинофестивале.

Трейлер фильма "По Млечному пути"

Ранее Фокус писал, что Моника Белуччи пришла на "Эмми" с любимым мужчиной.