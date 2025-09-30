Монике Беллуччи — 61: как менялась красота легендарной актрисы (фото)

Моника Беллуччи 30 сентября празднует свое 61-летие. Актриса показывает, что настоящая красота — это не омоложение ради возраста, а развитие стиля, который с годами становится более зрелым, уверенным, глубоким. Ее образ — это мастерский баланс между классикой и современными трендами: когда макияж и прическа подчеркивают естественные черты, а не прячут их.

Итальянская модель стала настоящей легендой стиля. В день рождения иконы кино Фокус публикует подборку ее самых ярких образов. Посмотрите, как с годами менялись прическа, макияж и красота Моники Беллуччи.

Ранние годы Моники Беллуччи: естественность и интенсивные черты

В 1990-х годах Моника появляется с длинными темными волосами — глянцевыми, густыми, часто с естественным объемом и волнами. Это классический образ "итальянской красавицы".

Макияж тогда был акцентированным: smokey-eyes, четкие скулы, натуральные или мягко-нюдовые губы. Темные подводки, тени, делающие взгляд глубоким, — уже здесь проявлялась ее "фирменная" стилистика.

Моника Беллуччи, 1991 год Фото: Gettyimages Моника Беллуччи, 1997 год Фото: Gettyimages

Переходный период Моники Беллуччи: эксперименты с формой

Со временем она начинает менять длину волос: делает боб, даже короткие челки или почти каре, "фейковый муллет". Это не просто смена стиля — это демонстрация, что даже классический образ может иметь множество интерпретаций.

С макияжем она остается уверенной в себе: smokey-eyes не исчезает, но иногда становится более заметным (более глубокие тени, более контрастные линии), иногда — более размытым или с акцентом на блеск и сияние кожи.

Моника Беллуччи, 1999 год Фото: Gettyimages Моника Беллуччи, 2002 год Фото: Gettyimages

Современность Моники Беллуччи: зрелость и сияние: зрелость и сияние

Ее стиль — это про естественное сияние кожи, сильные черты, выразительный взгляд и сдержанную интенсивность. Брови ухоженные, кожа — увлажненная и подсвеченная, с использованием хайлайтеров, сияющих текстур.

Губы — снова нюдовая помада или блеск, но цвет, подчеркивающий тепло кожи: от телесных тонов до более коричневых. Она реже наводит четкий контур, зато добавляет больше натуральности в свой образ.

Моника Беллуччи, 2015 год Фото: Gettyimages Моника Беллуччи, 2024 год Фото: Gettyimages

То, что не меняется

Независимо от времени, образа или эксперимента — Моника почти никогда не отходит от трех главных элементов: сияющая кожа, smokey-eyes (иногда мягкий, иногда глубокий) и нюдовые губы. Это ее "визитная карточка".

Темные волосы — иногда с легкими оттенками или акцентами, но часто — насыщенные, глубокие, глянцевые. Они создают контраст с ее кожей, усиливают черты лица — особенно глаза и скулы.

