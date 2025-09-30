Моніці Беллуччі — 61: як змінювалась краса легендарної акторки (фото)

Моніка Беллуччі 30 вересня святкує своє 61-річчя. Акторка показує, що справжня краса — це не омолодження заради віку, а розвиток стилю, який з роками стає зрілішим, впевненішим, більш глибоким. Її образ — це майстерний баланс між класикою і сучасними трендами: коли макіяж і зачіска підкреслюють природні риси, а не ховають їх.

Італійська модель стала справжньою легендою стилю. У день народження ікони кіно Фокус публікує добірку її найяскравіших образів. Подивіться, як з роками змінювалися зачіска, макіяж і краса Моніки Беллуччі.

Ранні роки Моніки Беллуччі: природність та інтенсивні риси

У 1990-х роках Моніка з’являється з довгим темним волоссям — глянцевим, густим, часто із природним об'ємом і хвилями. Це класичний образ "італійської красуні".

Макіяж тоді був акцентованим: smokey-eyes, чіткі вилиці, натуральні або м’яко-нюдові губи. Темні підводки, тіні, що роблять погляд глибоким, — вже тут проявлялася її "фірмова" стилістика.

Моніка Беллуччі, 1991 рік Фото: Gettyimages Моніка Беллуччі, 1997 рік Фото: Gettyimages

Перехідний період Моніки Беллуччі: експерименти з формою

Згодом вона починає змінювати довжину волосся: робить боб, навіть короткі чубчики або майже каре, "фейковий муллет". Це не просто зміна стилю — це демонстрація, що навіть класичний образ може мати безліч інтерпретацій.

З макіяжем вона залишається впевненою в собі: smokey-eyes не зникає, але іноді стає помітнішим (глибші тіні, контрастніші лінії), іноді — більш розмитим або з акцентом на блиск і сяйво шкіри.

Моніка Беллуччі, 1999 рік Фото: Gettyimages Моніка Беллуччі, 2002 рік Фото: Gettyimages

Сучасність Моніки Беллуччі: зрілість і сяйво

Її стиль — це про природне сяйво шкіри, сильні риси, виразний погляд і стриману інтенсивність. Брови доглянуті, шкіра — зволожена і підсвічена, з використанням хайлайтерів, сяючих текстур.

Губи — знову нюдова помада чи блиск, але колір, що підкреслює тепло шкіри: від тілесних тонів до більш коричневих. Вона рідше наводить чіткий контур, натомість додає більше натуральності в свій образ.

Моніка Беллуччі, 2015 рік Фото: Gettyimages Моніка Беллуччі, 2024 рік Фото: Gettyimages

Те, що не змінюється

Незалежно від часу, образу чи експерименту — Моніка майже ніколи не відходить від трьох головних елементів: шкіра, що сяє, smokey-eyes (інколи м’який, інколи глибокий) і нюдові губи. Це її "візитівка".

Темне волосся — інколи з легкими відтінками чи акцентами, але часто — насичене, глибоке, глянцеве. Воно створює контраст з її шкірою, підсилює риси обличчя — особливо очі й вилиці.

