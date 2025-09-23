"Наші дороги розійшлися": Моніка Беллуччі вперше висловилась про розрив із Тімом Бертоном
Відома акторка вперше публічно пояснила завершення роману з режисером, що тривав два роки та супроводжувався спільними виходами на світських подіях і роботою над кіно. Її зізнання прозвучало в інтерв’ю для італійського глянцю.
Італійська акторка Моніка Беллуччі вперше прокоментувала розрив із відомим режисером Тімом Бертоном, з яким була разом упродовж двох років, в інтерв'ю Vogue Italia.
"Є дороги, які на певному етапі перетинаються, щоб потім продовжувати свій шлях окремо… Дорога Тіма та моя перетнулися, щоб пройти частину шляху разом, а потім розійтися. Проте стільки, скільки я житиму, Тім завжди займатиме особливе місце у моєму серці", — сказала знаменитість.
Стосунки Моніки Беллуччі і Тіма Бертона
Знайомство пари відбулося восени 2022 року на фестивалі в Ліоні. За час стосунків Бертон запросив акторку знятися у продовженні свого культового фільму жахів "Бітлджус". Публічним дебютом закоханих стала поява на червоній доріжці Римського кінофестивалю у жовтні 2023 року. Востаннє їх бачили разом у червні на фестивалі Таорміна.
Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що пара розійшлася. Лише зараз акторка прокоментувала цей розрив.
