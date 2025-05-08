60-річна Моніка Беллуччі знялася в майстерні для Vogue (фото)

60-річна італійська акторка Моніка Беллуччі прикрасила свіжу обкладинку португальського Vogue.

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Кадрами зірка фільму "Малена" поділилася в Instagram.

Знаменитість стала героїнею випуску з тематикою "Мистецтво та ремесло", тому знялася прямо в майстерні.

Беллуччі вбралася в сукню Dior, накинувши наверх бежеве пальто. Традиційно прикраси були від Cartier, адже Моніка давно є амбасадоркою ювелірного дому.

"Сьогодні, як ніколи, ми маємо зберегти ці знання. Тому що, якщо традиція не передається, вона згасає. І мода відіграє життєво важливу роль у цій місії. Випуск про мистецтво та ремесла", — зазначили журналісти видання.

Моніка Беллуччі

Чим відома Моніка Беллуччі

Італійка розпочала свою кар'єру спочатку як модель, працюючи з відомими брендами, такими як Dolce & Gabbana, Dior та Cartier. Згодом вона стала обличчям багатьох модних кампаній і залишила значний слід у світі високої моди.

Відомі ролі Моніки Беллуччі в кіно

"Малена" (2000);

"Матриця: Перезавантаження" (2003) та "Матриця: Революція" (2003);

"Спектр" (бондіана) (2015).

Наразі Моніка зустрічається з режисером Тімом Бертоном. А раніше зірка екрану та глянців була одружена з французьким актором Венсаном Касселем, якому народила двох доньок — Деву і Леоні.

Нагадаємо, донька Моніки Беллуччі, 20-річна італійська акторка та модель Дева Кассель, знялася для квітневого випуску журналу Tatler Азія.

Також Фокус писав про вихід Моніки Беллуччі та Тіма Бертона на публіку. Зірка екрану та творець культових фільмів зʼявилися на Паризькому тижні моди в січні.