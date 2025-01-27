Моніка Беллуччі в чорному корсеті приєдналася до Тіма Бертона на публіці (фото)

Зірка екрану та творець культових фільмів зʼявилися на Паризькому тижні моди. Моніка та Тім продемонстрували парні темні образи.

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60-річна італійська акторка Моніка Беллуччі вийшла у світ зі своїм бойфрендом, 66-річним американським режисером Тімом Бертоном. Кадрами з коханим зірка екрану поділилася в Instagram.

Пара напередодні відвідала показ Dolce&Gabbana в рамках Тижня моди в Парижі.

"Остання ніч з Тімом Бертоном. Паризький тиждень моди Haute Couture", — написала Моніка.

Закохані гармоніювали в темних парних образах. Беллуччі приміряла чорний корсет, штани та накидку з блискітками. Вона розпустила своє темне волосся та зробила вечірній макіяж з акцентом на очі. У руках колишня дружина Венсана Касселя тримала чорний клатч.

Тим часом Тім Бертон позував з коханою в чорному діловому костюмі та сорочці в тон. До образу він традиційно додав прозорі окуляри.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон

Про роман зірки фільму "Малена" та режисера картини "Бітлджюс" стало відомо у 2023 році. Кілька місяців закохані підігрівали чутки про стосунки. Моніка та Тім почали зустрічатися після того, як італійка вручила режисеру нагороду на кінофестивалі Lumière в Ліоні, Франція, у жовтні 2022 року.

Вони дебютували на червоній доріжці як пара на 18-му Римському кінофестивалі в жовтні 2023 року. І з того часу все частіше виходять разом на публіку.

"Я знаю цього чоловіка, я люблю його, і тепер я збираюся зустрітися з режисером, починається ще одна пригода. Я люблю Тіма. І я дуже поважаю Тіма Бертона", — зізнавалася Беллуччі.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі поділилася кадрами в прозорому топі.

Також Фокус писав про появу Моніки Беллуччі на обкладинці Elle.