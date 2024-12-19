Моніка Беллуччі "в золоті" прикрасила обкладинку Elle (фото)

Традиційно зірка приміряла прикраси Сartier. Вона давно є амбасадоркою цього ювелірного дому.

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60-річна італійська акторка Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку свіжого номеру французького Elle. Про це видання повідомило у своїх соцмережах.

"Магія свята приходить у ваш журнал ELLE з Монікою Белуччі! Відкрийте для себе наш подвійний номер, доступний з 19 грудня в газетних кіосках, у цифровій версії на elle.fr і в нашому додатку", — зазначили журналісти глянцю.

Автором нових кадрів Беллуччі став відомий фотограф Жульєн Валлон, який уже не вперше знімає знаменитість.

Для зйомки дівчина режисера Тіма Бертона приміряла золоте пальто Balmain та чорну сукню Сourreges. Волосся зірки фільму "Малена" було розпущене, вона зробила легкий, майже непомітний, макіяж.

Традиційно Моніка Беллуччі приміряла перстень і сережки Сartier — ювелірний дім, чиєю амбасадоркою вона давно є.

Моніка Беллуччі

Чим відома Моніка Беллуччі

Зірка розпочала свою кар'єру як модель, працюючи з відомими брендами, такими як Dolce & Gabbana, Dior та Cartier. Вона стала обличчям багатьох модних кампаній і залишила значний слід у світі високої моди.

Найвідоміші ролі в кіно

"Малена" (2000);

"Матриця: Перезавантаження" (2003) та "Матриця: Революція" (2003);

та "Страсті Христові" (2004);

"Спектр" (2015).

Нагадаємо, Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку китайського глянцю.

Також Фокус писав про появу Моніки Беллуччі з Тімом Бертоном на публіці.