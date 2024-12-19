Моника Беллуччи "в золоте" украсила обложку Elle (фото)
Традиционно звезда примерила украшения Сартье. Она давно является амбассадором этого ювелирного дома.
60-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи украсила обложку свежего номера французского Elle. Об этом издание сообщило в своих соцсетях.
"Магия праздника приходит в ваш журнал ELLE с Моникой Белуччи! Откройте для себя наш двойной номер, доступный с 19 декабря в газетных киосках, в цифровой версии на elle.fr и в нашем приложении", — отметили журналисты глянца.
Автором новых кадров Беллуччи стал известный фотограф Жульен Валлон, который уже не впервые снимает знаменитость.
Для съемки девушка режиссера Тима Бертона примерила золотое пальто Balmain и черное платье Сourreges. Волосы звезды фильма "Малена" были распущены, она сделала легкий, почти незаметный, макияж.
Традиционно Моника Беллуччи примерила кольцо и серьги Cartier — ювелирный дом, чьим амбассадором она давно является.
Чем известна Моника Беллуччи
Звезда начала свою карьеру как модель, работая с известными брендами, такими как Dolce & Gabbana, Dior и Cartier. Она стала лицом многих модных кампаний и оставила значительный след в мире высокой моды.
Самые известные роли в кино
- "Малена" (2000);
- "Матрица: Перезагрузка" (2003) и "Матрица: Революция" (2003);
- "Страсти Христовы" (2004);
- "Спектр" (2015).
Напомним, Моника Беллуччи украсила обложку китайского глянца.
Также Фокус писал о появлении Моники Беллуччи с Тимом Бертоном на публике.