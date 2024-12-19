Моника Беллуччи "в золоте" украсила обложку Elle (фото)

Традиционно звезда примерила украшения Сартье. Она давно является амбассадором этого ювелирного дома.

Related video

60-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи украсила обложку свежего номера французского Elle. Об этом издание сообщило в своих соцсетях.

"Магия праздника приходит в ваш журнал ELLE с Моникой Белуччи! Откройте для себя наш двойной номер, доступный с 19 декабря в газетных киосках, в цифровой версии на elle.fr и в нашем приложении", — отметили журналисты глянца.

Автором новых кадров Беллуччи стал известный фотограф Жульен Валлон, который уже не впервые снимает знаменитость.

Для съемки девушка режиссера Тима Бертона примерила золотое пальто Balmain и черное платье Сourreges. Волосы звезды фильма "Малена" были распущены, она сделала легкий, почти незаметный, макияж.

Традиционно Моника Беллуччи примерила кольцо и серьги Cartier — ювелирный дом, чьим амбассадором она давно является.

Моника Беллуччи

Чем известна Моника Беллуччи

Звезда начала свою карьеру как модель, работая с известными брендами, такими как Dolce & Gabbana, Dior и Cartier. Она стала лицом многих модных кампаний и оставила значительный след в мире высокой моды.

Самые известные роли в кино

"Малена" (2000);

"Матрица: Перезагрузка" (2003) и "Матрица: Революция" (2003);

и "Страсти Христовы" (2004);

"Спектр" (2015).

Напомним, Моника Беллуччи украсила обложку китайского глянца.

Также Фокус писал о появлении Моники Беллуччи с Тимом Бертоном на публике.