Моника Беллуччи в роскошном красном комбинезоне вышла в свет с Тимом Бертоном (фото)

Звездная пара вышла на красную дорожку 21-го Международного кинофестиваля в Марокко. Они держались за руки, позируя фотографам мероприятия.

60-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи и 66-летний американский режиссер Тим Бертон посетили кинофестиваль в Марокко. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара вышла на красную дорожку 21-го Международного кинофестиваля в Марракеше, Марокко.

Итальянская звезда экрана появилась в красном комбинезоне, связанном крючком, с длинными рукавами. Моника Беллуччи сочетала красную шаль в тон с комбинезоном и носила свои вещи первой необходимости в серебристой сумочке-клатчи.

Моника Беллуччи и Тим Бертон Фото: Getty Images

Чтобы завершить свой образ, актриса носила серебряный бриллиантовый браслет, бриллиантовое колье и сделала вечерний макияж.

Тем временем режиссер сериала "Уэнсдей" был в черном костюме-тройке, который состоял из черного однобортного блейзера, черной рубашки в клетку и брюк. К образу Тим Бертон традиционно добавил очки.

Моника Беллуччи и Тим Бертон Фото: Getty Images

Появление Моники Беллуччи на красной дорожке состоялось после того, как она и Тим Бертон посетили церемонию открытия кинофестиваля за день до этого.

Итальянка позировала в черном платье-накидке, которое подчеркивало ее фигуру.

Моника Беллуччи

О романе Моники и Тима стало известно в 2023 году. Несколько месяцев они подогревали слухи об отношениях. Говорили, что звездная пара начала встречаться после того, как актриса вручила режиссеру награду на кинофестивале Lumière в Лионе, Франция, в октябре 2022 года.

Напомним, Тим Бертон снял Монику Беллуччи для обложки журнала.

Также Фокус писал о съемке Моники Беллуччи для китайского глянца.