Моніка Беллуччі в розкішному червоному комбінезоні вийшла у світ з Тімом Бертоном (фото)
Зіркова пара вийшла на червону доріжку 21-го Міжнародного кінофестивалю в Марокко. Вони трималися за руки, позуючи фотографам заходу.
60-річна італійська акторка Моніка Беллуччі та 66-річний американський режисер Тім Бертон відвідали кінофестиваль у Марокко. Про це пише Daily Mail.
Зіркова пара вийшла на червону доріжку 21-го Міжнародного кінофестивалю в Марракеші, Марокко.
Італійська зірка екрану зʼявилася в червоному комбінезоні, в’язаному гачком, з довгими рукавами. Моніка Беллуччі поєднала червону шаль в тон із комбінезоном і носила свої речі першої необхідності в сріблястій сумочці-клатчі.
Щоб завершити свій образ, акторка носила срібний діамантовий браслет, діамантове кольє та зробила вечірній макіяж.
Тим часом режисер серіалу "Венздей" був у чорному костюмі-трійці, який складався з чорного однобортного блейзера, чорної сорочки в клітку та штанів. До образу Тім Бертон традиційно додав окуляри.
Поява Моніки Беллуччі на червоній доріжці відбулася після того, як вона та Тім Бертон відвідали церемонію відкриття кінофестивалю за день до цього.
Італійка позувала в чорній сукні-накидці, яка підкреслювала її фігуру.
Про роман Моніки та Тіма стало відомо у 2023 році. Кілька місяців вони підігрівали чутки про стосунки. Говорили, що зіркова пара почала зустрічатися після того, як акторка вручила режисеру нагороду на кінофестивалі Lumière в Ліоні, Франція, у жовтні 2022 року.
Нагадаємо, Тім Бертон зняв Моніку Беллуччі для обкладинки журналу.
Також Фокус писав про зйомку Моніки Беллуччі для китайського глянцю.