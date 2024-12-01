Моніка Беллуччі в розкішному червоному комбінезоні вийшла у світ з Тімом Бертоном (фото)

Зіркова пара вийшла на червону доріжку 21-го Міжнародного кінофестивалю в Марокко. Вони трималися за руки, позуючи фотографам заходу.

60-річна італійська акторка Моніка Беллуччі та 66-річний американський режисер Тім Бертон відвідали кінофестиваль у Марокко. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара вийшла на червону доріжку 21-го Міжнародного кінофестивалю в Марракеші, Марокко.

Італійська зірка екрану зʼявилася в червоному комбінезоні, в’язаному гачком, з довгими рукавами. Моніка Беллуччі поєднала червону шаль в тон із комбінезоном і носила свої речі першої необхідності в сріблястій сумочці-клатчі.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон Фото: Getty Images

Щоб завершити свій образ, акторка носила срібний діамантовий браслет, діамантове кольє та зробила вечірній макіяж.

Тим часом режисер серіалу "Венздей" був у чорному костюмі-трійці, який складався з чорного однобортного блейзера, чорної сорочки в клітку та штанів. До образу Тім Бертон традиційно додав окуляри.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон Фото: Getty Images

Поява Моніки Беллуччі на червоній доріжці відбулася після того, як вона та Тім Бертон відвідали церемонію відкриття кінофестивалю за день до цього.

Італійка позувала в чорній сукні-накидці, яка підкреслювала її фігуру.

Моніка Беллуччі

Про роман Моніки та Тіма стало відомо у 2023 році. Кілька місяців вони підігрівали чутки про стосунки. Говорили, що зіркова пара почала зустрічатися після того, як акторка вручила режисеру нагороду на кінофестивалі Lumière в Ліоні, Франція, у жовтні 2022 року.

Нагадаємо, Тім Бертон зняв Моніку Беллуччі для обкладинки журналу.

Також Фокус писав про зйомку Моніки Беллуччі для китайського глянцю.