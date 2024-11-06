Моника Беллуччи снялась для китайского глянца (фото)

На обложке Беллуччи предстала в коричневом стильном тренче. В частности, возлюбленная Тима Бертона примерила ряд украшений.

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60-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи снялась для китайского Elle. Кадрами звезда экрана поделилась в Instagram.

Девушка Тима Бертона украсила обложку декабрьского выпуска журнала.

"Самая сексуальная женщина в мире тоже постареет? На самом деле, это вовсе не проблема для Моники Беллуччи. Она множество раз определяла женскую красоту и доказала, что женщины имеют свободу выбирать, как стареть. Как и ее роль в "Битлджюс Битлджюс" — могущественная женщина, которая прошла через тысячи парусов и до сих пор имеет страсть к жизни", — отметили журналисты издания.

На обложке Моника Беллуччи предстала в коричневом стильном тренче. Она распустила свои волосы и сделала легкий макияж с акцентом на глаза. В частности, возлюбленная Тима Бертона примерила ряд украшений.

Моника Беллуччи

Также итальянская знаменитость позировала в полупрозрачной блузке и платье с оптической иллюзией. В частности, Беллуччи примерила черные стильные перчатки и сделала нюдовый маникюр.

Напомним, Тим Бертон снял Монику Беллуччи для обложки журнала.

Также Фокус писал о съемке дочери Моники Беллуччи для немецкого глянца.