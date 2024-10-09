Дочь Моники Беллуччи снялась для немецкого глянца (фото)

Дева Кассель украсила обложку MADAME. Традиционно она примерила украшения Cartier.

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20-летняя итальянская актриса и модель Дева Кассель снялась для глянца. Кадрами юная звезда поделилась в Instagram.

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя стала героиней нового выпуска немецкого журнала MADAME. Традиционно она продемонстрировала украшения Cartier.

Дева позировала в нежном платье с накидкой, теплом комплекте, юбке с кофточкой и тому подобное. Она сделала эффектный макияж и демонстрировала различные стили прически.

Дева Кассель

"Дева Кассель, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, на пути к мировой звезде! В ремейке Netflix "Леопард" она сияет как Висконтис Анжелика Седара", — рассказали журналисты издания.

Помимо модельной карьеры, Дева активно заявляет о себе как об актрисе. Она снялась в фильме "Поместье Белла", в котором сыграла музу художника в 1930-х. Получив признание за эту роль, юная модель также появится в итальянском сериале "Леопард".

Недавно стало известно, что дочь Беллуччи и Касселя выбрали амбассадором творений Марии Грации Кьюри, художественного директора женских коллекций Dior, и новым лицом Dior Makeup.

Напомним, Дева Кассель отправилась на отдых с возлюбленным на острова.

Также Фокус писал о другой чувственной фотосессии дочери Моники Беллуччи.