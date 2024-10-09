Донька Моніки Беллуччі знялася для німецького глянцю (фото)

Дева Кассель прикрасила обкладинку MADAME. Традиційно вона приміряла прикраси Cartier.

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20-річна італійська акторка та модель Дева Кассель знялася для глянцю. Кадрами юна зірка поділилася в Instagram.

Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя стала героїнею нового випуску німецького журналу MADAME. Традиційно вона продемонструвала прикраси Cartier.

Дева позувала в ніжній сукні з накидкою, теплому комплекті, спідниці з кофтинкою тощо. Вона зробила ефектний макіяж та демонструвала різні стилі зачіски.

Дева Кассель

"Дева Кассель, дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, на шляху до світової зірки! У ремейку Netflix "Леопард" вона сяє як Вісконтис Анжеліка Седара", — розповіли журналісти видання.

Окрім модельної карʼєри, Дева активно заявляє про себе як про акторку. Вона знялася у фільмі "Маєток Белла", у якому зіграла музу художника в 1930-х. Отримавши визнання за цю роль, юна модель також з`явиться в італійському серіалі "Леопард".

Нещодавно стало відомо, що доньку Беллуччі та Касселя обрали амбасадоркою творінь Марії Грації К`юрі, художнього директора жіночих колекцій Dior, і новим обличчям Dior Makeup.

Нагадаємо, Дева Кассель вирушила на відпочинок з коханим на острови.

Також Фокус писав про іншу чуттєву фотосесію доньки Моніки Беллуччі.