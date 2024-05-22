Дева Кассель знялася в мереживному ансамблі (фото)
Донька Моніки Беллуччі — доволі медійна персона. Вона будує карʼєру в модельній галузі та знімається в кіно.
19-річна італійська акторка та модель Дева Кассель знялася в чуттєвій фотосесії. Кадрами вона ділиться в Instagram.
Зірка постала на сторінках та обкладинці журналу Modern Weekly Style. Автором образів Деви став стиліст Кінгслі Тао.
Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя позувала в білосніжному мереживному ансамблі з рукавичками. Вона розпустила своє довге чорне волосся та зробила легкий макіяж. Зокрема, юна знаменитість постала в чорному оверсайз пальті японського бренду Junya Watanabe та дивилася прямо в камеру.
"Да Вінчі помилявся, коли намалював Мону Лізу замість тебе", "Ти ангельська красуня", "ти витвір мистецтва, Дево", — реагують на нову зйомки доньки Моніки Беллуччі її фоловери в соцмережі.
Традиційно на роботу спадкоємиці відреагувала сама Моніка, поставивши лайк каруселі фото. А також серед реакцій була колишня дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі.
Дева народилася в союзі Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, які до розлучення також стали батьками доньки Леоні. Їхня старша спадкоємиця доволі медійна та активно будує карʼєру в модельній галузі та навіть знімається в кіно ("Леопард", "Прекрасне літо").
Нагадаємо, Дева Кассель знялася в напівпрозорому вбранні для глянцю.
Також Фокус писав про розвиток особистого життя Венсана Касселя, який наразі зустрічається з молодшою на 30 років моделлю Нарою Баптістою.