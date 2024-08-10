Донька Моніки Беллуччі відпочиває з бойфрендом на Сейшелах (фото)

Дева Кассель та Сол Нанні зустрічаються близько року. Вони разом знімаються в серіалі "Леопард".

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19-річна італійська акторка та модель Дева Кассель відпочиває на Сейшельських островах зі своїм бойфрендом. Знімками юна знаменитість ділиться в Instagram.

На кадрах з Африки донька Моніки Беллуччі позувала у воді, показала місцеву флору та фауну. Зокрема, на одному з фото зʼявився обранець Деви — 24-річний італійський актор та модель Сол Нанні. Закохані цілувалися прямо у воді.

Свій пост Дева лаконічно підписала, використавши лише прапор Сейшел.

Дева Кассель відпочиває на Сейшелах

Публікацію доньки вже оцінила сама Моніка Беллуччі, а також нова кохана батька Деви Нара Баптіста.

Сол та Дева підтвердили свої стосунки восени 2023 року.

"Це правда", — підписала Кассель тоді чорно-білі кадри, на яких пара позувала під час відпочинку на яхті. Зокрема, модель показала момент їхнього поцілунку.

Обранець старшої доньки Моніки Беллуччі та Венсана Касселя народився в Болоньї. Уперше він дебютував у кіно 2014 року, зігравши в масовці, а популярним серед європейської молодіжної аудиторії його зробив дитячий ситком "Алекс і Ко", серіал, який транслювався на каналі Disney. Пара вже навіть виходила разом на публіку.

Сол Нанні та Дева Кассель Фото: Getty Images

Закохані разом працюють над серіалом від Netflix "Леопард", де вони грають головні ролі.

Нагадаємо, Дева Кассель підтримує дружбу з ексдружиною батька.

Також Фокус писав про чуттєву фотосесію доньки Моніки Беллуччі та Венсана Касселя.