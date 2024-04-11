Дева Кассель підтримує дружбу з ексдружиною батька (фото)

Тіна Кунакі та Венсан Кассель розлучилися у 2023 році. Наразі кожен з них знайшов нове кохання.

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Італійська модель та акторка Дева Кассель підтримує теплі стосунки з колишньою дружиною свого батька Венсана Касселя. Знімками донька Моніки Беллуччі ділиться в Instagram.

Напередодні юна знаменитість показала кілька кадрів своїх буднів. На двох з них зʼявилася французька модель Тіна Кунакі, з якою батько Деви розлучився у 2023 році. Дівчата обіймалися та посміхалися.

"Ой, який безлад", — написала Дева.

Тим часом Тіна відповіла в коментарях: "Я люблю тебе".

Дева Кассель

Цікаво, що публікацію старшої доньки Венсана Касселя вподобала його нова кохана — модель Нара Баптіста. Про стосунки актора та зірки подіумів стало відомо влітку 2023 року.

Фото: Скріншот

Навесні того ж року зʼявилася інформація про розлучення Касселя та Кунакі, які були одружені близько пʼяти років та виховували доньку Амазонію.

Втім, розрив з актором не став приводом для Тіни не підтримувати хороші стосунки з його старшою донькою.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель Фото: Getty Images

Дева народилася у шлюбі Венсана та Моніки Беллуччі. Від їхнього союзу на світ також зʼявилася донька Леоні, яка є набагато менш медійною.

Нагадаємо, Нара Баптіста показала нове фото з Венсаном Касселем.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя Тіни Кунакі, яка почала зустрічатися з фотографом Віктором Сантьяго.