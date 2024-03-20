Дева Кассель у ніжних образах знялася для Dior Magazine (фото)

Донька Моніки Беллуччі нещодавно стала амбасадоркою модного дому. Вона також буде обличчям Dior Makeup.

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19-річна італійська модель Дева Кассель стала героїнею глянцю Dior Magazine. Знімками юна знаменитість ділиться у своєму Instagram.

"Розкриваємо сюрреалістичну магію випуску 45 #DiorMagazine, з Девою Кассель на обкладинці в ролі нового амбасадора моди та краси Dior, окутана неземною грацією мережива та привабливим дизайном з колекції #DiorSS24", — зазначили представники бренду.

Зокрема, донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя позувала в ніжних та напівпрозорих сукнях. Вона зібрала волосся та зробила легкий макіяж.

Фанати знаменитості вчергове помітили схожість із зірковою мамою.

Нещодавно стало відомо, що Деву обрали амбасадоркою творінь Марії Грації К`юрі, художнього директора жіночих колекцій Dior, і новим обличчям Dior Makeup. Вона буде демонструвати красу від креативного та іміджевого директора Пітера Філіпса.

Дева Кассель

Традиційно Моніка Беллуччі відреагувала на черговий професійний успіх старшої доньки, прокоментувавши та поширивши допис на своїй сторінці.

Дева Кассель

Окрім модельної карʼєри, Дева активно заявляє про себе як про акторку. Вона знялася у фільмі "Маєток Белла", у якому зіграла музу художника в 1930-х. Отримавши визнання за цю роль, спадкоємиця Венсана Касселя та Моніки Беллуччі також з`явиться в італійському серіалі "Леопард".

Нагадаємо, Дева Кассель вийшла на подіум у комбінезоні з глибоким декольте.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя Деви Кассель.