Дева Кассель вийшла на подіум у комбінезоні з глибоким декольте (фото)

Юна зірка продемонструвала вбрання з нової колекції Alberta Ferretti. Показ відбувся в Мілані.

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19-річна італійська модель та акторка Дева Кассель вийшла на подіум у відвертому образі. Кадрами донька Моніки Беллуччі ділиться у своєму Instagram.

Юна знаменитість вийшла на подіум у рамках показу італійського бренду Alberta Ferretti Fall Winter 2024 в Мілані.

"Уся любов для Alberta Ferretti", — написала Дева.

На подіум спадкоємиця Моніки Беллуччі та Венсана Касселя вийшла в легкому бежевому комбінезоні з мереживом та глибоким декольте. Волосся Деви було розпущене.

Дева Кассель

На ногах знаменитості були золотисті туфлі.

Дева Кассель

Дева — донька італійської акторки Моніки Беллуччі та французького актора Венсана Касселя. Пара розлучилася у 2013 році та стала батьками двох дітей — Деви та Леоні. Старша активно будує карʼєру в модельній галузі та знімається в кіно.

Моніка Беллуччі з донькою

Наразі донька Моніки Беллуччі зустрічається з італійським актором та моделлю Саулом Нанні. Пара вже навіть разом офіційно виходила у світ, відвідуючи захід під час Тижня моди в Парижі.

Дева Кассель та Саул Нанні Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дева Кассель взяла участь у показі Jacquemus у рамках Тижня моди в Парижі.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя Венсана Касселя, який зустрічається з моделлю Нарою Баптістою.