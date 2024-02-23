Дева Кассель вышла на подиум в комбинезоне с глубоким декольте (фото)

Юная звезда продемонстрировала наряд из новой коллекции Alberta Ferretti. Показ состоялся в Милане.

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19-летняя итальянская модель и актриса Дева Кассель вышла на подиум в откровенном образе. Кадрами дочь Моники Беллуччи делится в своем Instagram.

Юная знаменитость вышла на подиум в рамках показа итальянского бренда Alberta Ferretti Fall Winter 2024 в Милане.

"Вся любовь для Alberta Ferretti", — написала Дева.

На подиум наследница Моники Беллуччи и Венсана Касселя вышла в легком бежевом комбинезоне с кружевом и глубоким декольте. Волосы Девы были распущены.

Дева Кассель

На ногах знаменитости были золотистые туфли.

Дева Кассель

Дева — дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя. Пара развелась в 2013 году и стала родителями двоих детей — Девы и Леони. Старшая активно строит карьеру в модельной отрасли и снимается в кино.

Моника Беллуччи с дочерью

Сейчас дочь Моники Беллуччи встречается с итальянским актером и моделью Саулом Нанни. Пара уже даже вместе официально выходила в свет, посещая мероприятие во время Недели моды в Париже.

Дева Кассель и Саул Нанни Фото: Getty Images

Напомним, Дева Кассель приняла участие в показе Jacquemus в рамках Недели моды в Париже.

Также Фокус писал о развитии личной жизни Венсана Касселя, который встречается с моделью Нарой Баптистой.