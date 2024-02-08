Дева Кассель снялась в откровенной фотосессии на пляже (фото)

Звезда подиумов предстала на бразильском пляже. Она примерила крошечное бикини.

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19-летняя итальянская актриса и модель Дева Кассель снялась в откровенной фотосессии на пляже. Снимками юная знаменитость делится в Instagram с 1 млн подписчиков.

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя отметила, что автором кадров в Рио-де-Жанейро стал Рафаэль Моура. Впрочем, первое фото на пляже сделал ее бойфренд — Саул Нанни.

"В Рио с @rafael_moura (1-е сделал мой возлюбленный)", — написала Дева.

В частности, юная модель позировала в крошечном бикини, добавив к пляжному образу лаконичные подвески. Также Кассель предстала в воде и на песке. Волосы юной звезды подиумов были распущены.

Дева Кассель

Фотограф также поделился несколькими кадрами дочери Моники Беллуччи на бразильском пляже.

"Дева в Рио на пленке", — написал Рафаэль.

Дева Кассель

"Почему ты такая красивая, крошка", "Эти фотографии выдают сильную бразильскую атмосферу", "На третьем фото ты копия своей мамы", — реагируют пользователи сети на новую фотосессию Девы.

Юная звезда — дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя. Дева активно строит карьеру в модельной отрасли и снимается в кино.

Напомним, дочь Моники Беллуччи предстала в образе блондинки.

Также Фокус писал о первом публичном появлении Девы Кассель и ее бойфренда Саула Нанни.