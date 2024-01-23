Дочь Моники Беллуччи впервые вышла на публику с новым бойфрендом (фото)

Дева Кассель и Саул Нанни подтвердили свои романтические отношения в конце октября 2023 года. Это первый публичный выход пары.

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19-летняя итальянская актриса и модель Дева Кассель посетила Неделю моды в Париже в компании своего нового бойфренда. Снимками дочери делится в соцсетях Моника Беллуччи.

"Дева", — лаконично подписала кадры звезда фильма "Малена".

Дева появилась на показе Dior во французской столице с 24-летним итальянским актером и моделью Саулом Нанни.

Дева Кассель

Звездная пара вместе появилась на публике в пастельных образах. Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя выбрала лук от Dior, дополнив его черной сумочкой.

Дева Кассель и Саул Нанни Фото: Getty Images Дева Кассель Фото: Getty Images

Это первый публичный выход Девы и Саула, которые подтвердили свои отношения осенью 2023 года.

"Это правда", — подписала Кассель тогда черно-белые кадры, на которых пара позировала во время отдыха на яхте. В частности, модель показала момент их поцелуя.

Дева Кассель и Саул Нанни Фото: Getty Images Дева Кассель Фото: Getty Images

Саул дополнял свою возлюбленную в пальто темно-бежевого оттенка. Они позировали фотографам мероприятия и улыбались публике.

Дева Кассель и Саул Нанни Фото: Getty Images

Дева — дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя. Кроме нее, бывшие супруги воспитали наследницу Леони, которая гораздо менее медийная, чем старшая сестра.

Напомним, как Дева Кассель и Саул Нанни встретили Новый 2024 год.

Также Фокус писал о развитии личной жизни Венсана Касселя.